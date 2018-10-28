«Барселона» разгромила «Реал» со счетом 5:1
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на своем поле разгромили мадридский «Реал» в матче десятого тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на своем поле разгромили мадридский «Реал» в матче десятого тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 5:1. У хозяев мячи забили Филиппе Коутиньо (11-я минута), Луис Суарес (30, с пенальти, 75, 83) и Артуро Видаль (87). В составе гостей отличился Марсело (50).
Эта игра между командами стала первой с 23 декабря 2007 года, когда на поле не было ни нападающего «Барсы» Лионеля Месси, ни
Счет в матче открыли футболисты «Барселоны». На 11-й минуте Жорди Альба ворвался в штрафную «Реала» по левому флангу и прострелил мяч вдоль ворот на набегавшего Филиппе Коутиньо. Оставшийся без опеки со стороны защитников «Реала» полузащитник без помех забил гол.
На 30-й минуте «Барселона» получила право на пенальти. Луис Суарес оказался один на один перед вратарем и получил удар по ногам. Главный судья матча Хосе Санчес Мартинес воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) и после этого указал на «точку». Уругваец был точен и удвоил преимущество своей команды.
«Королевский клуб» отыграл один мяч на 50-й минуте. Иско выполнил передачу в штрафную хозяев, после рикошета первым у мяча оказался Марсело, пробивший мимо голкипера «Барселоны».
Спустя шесть минут Гарет Бейл едва не сравнял счет, но его удар пришелся в штангу.
«Барселона» ответила ударом Суареса с лета. Форвард с близкого расстояния пробил по воротам: мяч отскочил от газона и сотряс каркас ворот мадридцев. А на 75-й минуте уругваец забил свой второй гол в матче. «Сине-гранатовые» организовали контратаку, завершившуюся точным ударом головой.
Через восемь минут форвард, выйдя один на один с вратарем, оформил
«Барселона» вышла на первое место в таблице, набрав 21 очко. «Реал» с 14 баллами остался на девятой строчке.
|Эрнесто Вальверде
|Хулен Лопетеги
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|8
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)