«Барселона» разгромила «Реал» со счетом 5:1

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Встреча, прошедшая в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 5:1. У хозяев мячи забили Филиппе Коутиньо (11-я минута), Луис Суарес (30, с пенальти, 75, 83) и Артуро Видаль (87). В составе гостей отличился Марсело (50).

Эта игра между командами стала первой с 23 декабря 2007 года, когда на поле не было ни нападающего «Барсы» Лионеля Месси, ни экс-форварда «Реала» Криштиану Роналду. Аргентинец получил перелом правой руки в матче прошлого тура чемпионата Испании с «Севильей» (4:2) и, как сообщалось на сайте «Барселоны», пропустит около трех недель, а португалец в июле перешел в итальянский «Ювентус».

Счет в матче открыли футболисты «Барселоны». На 11-й минуте Жорди Альба ворвался в штрафную «Реала» по левому флангу и прострелил мяч вдоль ворот на набегавшего Филиппе Коутиньо. Оставшийся без опеки со стороны защитников «Реала» полузащитник без помех забил гол.

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На 30-й минуте «Барселона» получила право на пенальти. Луис Суарес оказался один на один перед вратарем и получил удар по ногам. Главный судья матча Хосе Санчес Мартинес воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) и после этого указал на «точку». Уругваец был точен и удвоил преимущество своей команды.

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«Королевский клуб» отыграл один мяч на 50-й минуте. Иско выполнил передачу в штрафную хозяев, после рикошета первым у мяча оказался Марсело, пробивший мимо голкипера «Барселоны».

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Спустя шесть минут Гарет Бейл едва не сравнял счет, но его удар пришелся в штангу.

«Барселона» ответила ударом Суареса с лета. Форвард с близкого расстояния пробил по воротам: мяч отскочил от газона и сотряс каркас ворот мадридцев. А на 75-й минуте уругваец забил свой второй гол в матче. «Сине-гранатовые» организовали контратаку, завершившуюся точным ударом головой.

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Через восемь минут форвард, выйдя один на один с вратарем, оформил хет-трик, а на 87-й минуте Артуро Видаль установил окончательный счет — 5:1.

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«Барселона» вышла на первое место в таблице, набрав 21 очко. «Реал» с 14 баллами остался на девятой строчке.