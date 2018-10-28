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7Дубль Роналду, осечка «Монако» и другие события выходных
14Класико закончилось разгромом мадридского «Реала»
20:56 (мск), источник: Sport24

«Барса» вынесла «Реал» в класико. Суарес сыграл в режиме Месси

Кажется, это был последний матч Лопетеги в Мадриде.

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«Барселона» играла класико без травмированного Месси — это известно. А вот ее стартовый состав все мы узнали только за час до матча.

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У «Реала» на поле не вышел Роналду. Он и не имел права — потому что связан контрактом с другой командой, «Ювентусом». Хулен Лопетеги пытается создать мощный «Реал» без Криша. Получается пока крайне паршиво. Но у этих парней, по замыслу Лопетеги, должно было получится сегодня на «Камп Ноу».

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Месси, конечно же, был на стадионе. Пусть из-за травмы и не мог выйти на поле. Но происходящее там аргентинцу определенно нравилось.

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Потому что «Барса» и без Лео разобралась с «Реалом». В первом тайме. Его цифры: 5−5 по ударам, точность передач 88% — 82%, владение 68 на 32. Но Мадрид толком не подбирался к воротам каталонцев. Почти все удары — дальние и довольно бессмысленные. «Барса» же все контролировала, забила сначала с игры (простенький заброс на Альбу + четкий пас под удар Коутинью) и с пенальти (VAR + Суарес). Совершенно будничные 2:0. Будничные не потому что без Месси и Криша класико не то. А потому что «Реал» был совсем никакой.

Первый мяч «Барсы» активно праздновали ее фанаты даже… в Индии.

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«Барса» забила в 22-м класико подряд. Это повторение рекорда «Реала» — но Мадрид был так стабилен против «Барселоны» почти 50 лет назад.

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Каталонское доминирование лицезрели вживую 93 265 зрителей. Неслабо. Хотя для класико абсолютно логичная цифра.

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Лопетеги постоянно критикуют (и правильно делают), но в важнейшем матче тренер «Реала» провел шикарную замену. Убрал Варана, выпустил Васкеса и перешел на формацию с тремя защитниками. И вдруг пошло. Беспомощный «Реал» трансфомировался в мобильный, исключительно опасный и забивающий «Реал». Мадрид быстро отыграл один мяч — забил Марсело. А потом Модрич зарядил в штангу. За 15 минут гости чуть ли не совершили оперативный камбэк.

Марсело, кстати, забил в третьем матче подряд. Впервые в карьере. Лучший мадридский друг Криша делает его работу после ухода португальца.

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Но постепенно «Барса» вернулась в режим контроля игры. «Реал» пытался сочинить голевую атаку, только вот без Роналду и сильного тренера Мадриду явно тяжело. Несмотря на мудрую замену — возможно, это был последний матч Лопетеги в «Реале».

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Потому что «Барса» не просто выиграла, а разгромила соперника. Суарес сделал хет-трик. Сначала сногсшибательно ударил головой с места, а на 81-й элегантно перекинул Куртуа. Оба ассиста на счету Роберто.

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Суарес стал первым автором хет-трика в класико с 2014-го. Тогда трешку положил как раз Месси. В концовке матча Мадрид вообще бросил играть — и получил гол еще и от Видаля. Гости проиграли три матча Ла Лиги подряд впервые с 2009-го. 5:1 — «Барса» уничтожила «Реал», а Суарес сыграл почти в режиме Месси.

Барселона 5:1
Первый тайм: 2:0
Реал
28.10.2018, 18:15 основной раунд: 10-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Хулен Лопетеги
Голы
11′ Филиппе Коутинью (Жорди Альба) 7
30′ Луис Суарес 9
75′ Луис Суарес (Серхи Роберто) 9
83′ Луис Суарес (Серхи Роберто) 9
87′ Артуро Видаль (У. Дембеле) 22
12 Марселу 50′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Клеман Лангле 15
38′ Иван Ракитич 4
77′ Луис Суарес 9
Серхио Бускетс 5
84′ Артур 8
Артуро Видаль 22
69′ Рафинья 12
Нелсон Семеду 2
74′ Филиппе Коутинью 7
Усман Дембеле 11
25 Тибо Куртуа
6 Фернандес Иглесиас Начо 39′
4 Серхио Рамос
8 Тони Кроос
10 Лука Модрич
9 Карим Бензема
14 Каземиру
22 Франсиско Роман Иско
12 Марселу 82′
7 Мариано Диас
5 Рафаэль Варан 46′
17 Лукас Васкес
11 Гарет Бэйл 77′ 53′
20 Марко Асенсио
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 15
8 Удары в створ 4
4 Угловые 2
17 Фолы 14
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
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