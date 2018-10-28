«Барса» вынесла «Реал» в класико. Суарес сыграл в режиме Месси

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«Барселона» играла класико без травмированного Месси — это известно. А вот ее стартовый состав все мы узнали только за час до матча.

У «Реала» на поле не вышел Роналду. Он и не имел права — потому что связан контрактом с другой командой, «Ювентусом». Хулен Лопетеги пытается создать мощный «Реал» без Криша. Получается пока крайне паршиво. Но у этих парней, по замыслу Лопетеги, должно было получится сегодня на «Камп Ноу».

Месси, конечно же, был на стадионе. Пусть из-за травмы и не мог выйти на поле. Но происходящее там аргентинцу определенно нравилось.

Потому что «Барса» и без Лео разобралась с «Реалом». В первом тайме. Его цифры: 5−5 по ударам, точность передач 88% — 82%, владение 68 на 32. Но Мадрид толком не подбирался к воротам каталонцев. Почти все удары — дальние и довольно бессмысленные. «Барса» же все контролировала, забила сначала с игры (простенький заброс на Альбу + четкий пас под удар Коутинью) и с пенальти (VAR + Суарес). Совершенно будничные 2:0. Будничные не потому что без Месси и Криша класико не то. А потому что «Реал» был совсем никакой.

Первый мяч «Барсы» активно праздновали ее фанаты даже… в Индии.

«Барса» забила в 22-м класико подряд. Это повторение рекорда «Реала» — но Мадрид был так стабилен против «Барселоны» почти 50 лет назад.

Каталонское доминирование лицезрели вживую 93 265 зрителей. Неслабо. Хотя для класико абсолютно логичная цифра.

Лопетеги постоянно критикуют (и правильно делают), но в важнейшем матче тренер «Реала» провел шикарную замену. Убрал Варана, выпустил Васкеса и перешел на формацию с тремя защитниками. И вдруг пошло. Беспомощный «Реал» трансфомировался в мобильный, исключительно опасный и забивающий «Реал». Мадрид быстро отыграл один мяч — забил Марсело. А потом Модрич зарядил в штангу. За 15 минут гости чуть ли не совершили оперативный камбэк.

Марсело, кстати, забил в третьем матче подряд. Впервые в карьере. Лучший мадридский друг Криша делает его работу после ухода португальца.

Но постепенно «Барса» вернулась в режим контроля игры. «Реал» пытался сочинить голевую атаку, только вот без Роналду и сильного тренера Мадриду явно тяжело. Несмотря на мудрую замену — возможно, это был последний матч Лопетеги в «Реале».

Потому что «Барса» не просто выиграла, а разгромила соперника. Суарес сделал хет-трик. Сначала сногсшибательно ударил головой с места, а на 81-й элегантно перекинул Куртуа. Оба ассиста на счету Роберто.