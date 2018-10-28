«Реал» впервые за 16 лет потерпел четыре подряд поражения в гостевых матчах

Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:1.
Для мадридской команды это поражение стало четвёртым гостевым кряду во всех турнирах. Ранее подопечные Хулена Лопетеги проиграли в выездных встречах с «Севильей» (0:3), ЦСКА (0:1) и «Алавесом» (0:1). Таким образом, «Реал» проиграл в четырёх подряд гостевых матчах впервые с февраля 2002 года. Тогда «сливочных» возглавлял Висенте дель Боске.
«Барселона», набрав 21 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Реал» (14) занимает 9-е место. В следующем туре каталонская команда на выезде сыграет с «Райо Вальекано», а мадридский клуб дома встретится с «Вальядолидом». Оба матча состоятся 3 ноября.