«Реал» впервые за 16 лет потерпел четыре подряд поражения в гостевых матчах

Для мадридской команды это поражение стало четвёртым гостевым кряду во всех турнирах. Ранее подопечные Хулена Лопетеги проиграли в выездных встречах с «Севильей» (0:3), ЦСКА (0:1) и «Алавесом» (0:1). Таким образом, «Реал» проиграл в четырёх подряд гостевых матчах впервые с февраля 2002 года. Тогда «сливочных» возглавлял Висенте дель Боске.