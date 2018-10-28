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14Класико закончилось разгромом мадридского «Реала»
20:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» впервые за 16 лет потерпел четыре подряд поражения в гостевых матчах

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала «Реал».

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:1.

Для мадридской команды это поражение стало четвёртым гостевым кряду во всех турнирах. Ранее подопечные Хулена Лопетеги проиграли в выездных встречах с «Севильей» (0:3), ЦСКА (0:1) и «Алавесом» (0:1). Таким образом, «Реал» проиграл в четырёх подряд гостевых матчах впервые с февраля 2002 года. Тогда «сливочных» возглавлял Висенте дель Боске.

«Барселона», набрав 21 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Реал» (14) занимает 9-е место. В следующем туре каталонская команда на выезде сыграет с «Райо Вальекано», а мадридский клуб дома встретится с «Вальядолидом». Оба матча состоятся 3 ноября.

Барселона 5:1
Первый тайм: 2:0
Реал
28.10.2018, 18:15 основной раунд: 10-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Хулен Лопетеги
Голы
11′ Филиппе Коутинью (Жорди Альба) 7
30′ Луис Суарес 9
75′ Луис Суарес (Серхи Роберто) 9
83′ Луис Суарес (Серхи Роберто) 9
87′ Артуро Видаль (У. Дембеле) 22
12 Марселу 50′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Клеман Лангле 15
38′ Иван Ракитич 4
77′ Луис Суарес 9
Серхио Бускетс 5
84′ Артур 8
Артуро Видаль 22
69′ Рафинья 12
Нелсон Семеду 2
74′ Филиппе Коутинью 7
Усман Дембеле 11
25 Тибо Куртуа
6 Фернандес Иглесиас Начо 39′
4 Серхио Рамос
8 Тони Кроос
10 Лука Модрич
9 Карим Бензема
14 Каземиру
22 Франсиско Роман Иско
12 Марселу 82′
7 Мариано Диас
5 Рафаэль Варан 46′
17 Лукас Васкес
11 Гарет Бэйл 77′ 53′
20 Марко Асенсио
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 15
8 Удары в створ 4
4 Угловые 2
17 Фолы 14
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
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