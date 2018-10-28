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21:29 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» в матче 10-го тура АПЛ

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» нанес поражение ливерпульскому «Эвертону» в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Манчестере, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе «красных дьяволов» отличился Поль Погба (27-я минута), добивший мяч в ворота после того, как не реализовал 11-метровый штрафной удар, и Антони Марсьяль (49), у гостей гол забил Гилфи Сигурдссон (77, с пенальти).

«МЮ» набрал 17 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, «ириски» (15) занимают девятую строчку.

Манчестер Юнайтед 2:1
Первый тайм: 1:0
Эвертон
28.10.2018, 19:00 основной раунд: 10-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Силва Марку
Голы
27′ Поль Погба 6
49′ Антони Марсьяль (П. Погба) 11
10 Гильфи Сигурдссон 77′
Нереализованные пенальти
27′ П. Погба 6
Составы
Давид де Хеа 1
Эшли Янг 18
Люк Шоу 23
Виктор Линделеф 2
20′ Крис Смоллинг 12
Поль Погба 6
39′ Неманья Матич 31
Антони Марсьяль 11
90′ Фред 17
Джесси Лингард 14
65′ Маркус Рэшфорд 10
Ромелу Лукаку 9
85′ Хуан Мануэль Мата 8
Андер Агуэра Эррера 21
1 Джордан Пикфорд
23 Шеймус Коулман
12 Люка Динь
4 Майкл Кин
5 Курт Зума
10 Гильфи Сигурдссон
30 Ришарлисон
8 Андре Гомеш
11 Тео Уолкотт 78′
14 Тосун Дженк
20 Анисиу Калдейра Бернард 62′
31 Адемола Лукман
17 Идрисса Гей 78′ 22′
29 Доминик Калверт-Льюин
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 13
10 Удары в створ 7
8 Угловые 3
15 Фолы 12
7 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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