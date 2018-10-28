«Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» в матче 10-го тура АПЛ
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» нанес поражение ливерпульскому «Эвертону» в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» нанес поражение ливерпульскому «Эвертону» в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Манчестере, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе «красных дьяволов» отличился Поль Погба (27-я минута), добивший мяч в ворота после того, как не реализовал 11-метровый штрафной удар, и Антони Марсьяль (49), у гостей гол забил Гилфи Сигурдссон (77, с пенальти).
«МЮ» набрал 17 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, «ириски» (15) занимают девятую строчку.
|Манчестер Юнайтед
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2:1
Первый тайм: 1:0
|Эвертон
|Жозе Моуринью
|Силва Марку
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|13
|10
|Удары в створ
|7
|8
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|12
|7
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)