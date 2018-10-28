«Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» в матче 10-го тура АПЛ

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Манчестере, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе «красных дьяволов» отличился Поль Погба (27-я минута), добивший мяч в ворота после того, как не реализовал 11-метровый штрафной удар, и Антони Марсьяль (49), у гостей гол забил Гилфи Сигурдссон (77, с пенальти).