«Милан» вырвал победу в матче с «Сампдорией» благодаря голам Игуаина и Сусо

Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Милана» Патрик Кутроне, отличившийся на 17-й минуте. В середине первого тайма «Сампдория» вышла вперёд благодаря голам полузащитника Риккардо Сапонары и нападающего Фабио Квальяреллы. До перерыва форвард хозяев Гонсало Игуаин сравнял счёт. Победу «Милану» принёс нападающий Сусо, забивший мяч на 62-й минуте.

«Милан», набрав 15 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Сампдория» (15) — 6-е.