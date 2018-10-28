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22:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» вырвал победу в матче с «Сампдорией» благодаря голам Игуаина и Сусо

«Милан» одержал победу в матче 10-го тура итальянской Серии А.

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Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Милана» Патрик Кутроне, отличившийся на 17-й минуте. В середине первого тайма «Сампдория» вышла вперёд благодаря голам полузащитника Риккардо Сапонары и нападающего Фабио Квальяреллы. До перерыва форвард хозяев Гонсало Игуаин сравнял счёт. Победу «Милану» принёс нападающий Сусо, забивший мяч на 62-й минуте.

«Милан», набрав 15 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Сампдория» (15) — 6-е.

В следующем матче «Милан» на своём поле сыграет с «Дженоа» (31 октября), «Сампдория» дома встретится с «Торино» (4 ноября).

Милан 3:2
Первый тайм: 2:2
Сампдория
28.10.2018, 20:00 основной раунд: 10-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Марко Джампаоло
Голы
17′ Патрик Кутроне (Хесус Хоакин Сусо) 63
36′ Гонсало Игуаин (П. Кутроне) 9
62′ Хесус Хоакин Сусо (Р. Родригес) 8
5 Риккардо Сапонара (Ф. Квальярелла) 21′
27 Фабио Квальярелла (Р. Сапонара) 31′
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Алессио Романьоли 13
Матео Пабло Музаккьо 22
Рикардо Родригес 68
Лукас Билья 21
82′ Франк Кессье 79
Хесус Хоакин Сусо 8
Гонсало Игуаин 9
78′ Давиде Калабрия 2
80′ Иньяцио Абате 20
90′ Диего Лаксальт 93
Хакан Чалханоглу 10
76′ Патрик Кутроне 63
Самуэль Кастильехо 7
1 Эмиль Аудеро
3 Йоахим Андерсен
24 Бартош Берешиньски
26 Лоренцо Тонелли
6 Альбин Экдаль
10 Деннис Прат
16 Кароль Линетти 24′
27 Фабио Квальярелла
29 Никола Мурру 29′
7 Якопо Сала 60′
5 Риккардо Сапонара 76′
17 Джанлука Капрари
92 Грегуар Дефрель 61′
99 Давид Ковнацки
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 2
5 Угловые 1
13 Фолы 10
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Фабио Мареска (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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