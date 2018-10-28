СМИ: В понедельник Конте возглавит «Реал»
Руководство «Реала» планирует в ближайшие часы уволить главного тренера Хулена Лопетеги.
Руководство «Реала» планирует в ближайшие часы уволить главного тренера Хулена Лопетеги.
Сегодня «королевский клуб» разгромно уступил «Барселоне» в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5) и опустился на 9-е место в турнирной таблице.
Как утверждает Onda Cero, в понедельник днем «Реал» объявит о назначении Антонио Конте на пост главного тренера. 49-летний итальянец все еще не расторг контракт с «Челси», однако лондонский клуб будет счастлив, если специалист возглавит «сливочных», ведь в таком случае соглашение будет разорвано без длительной судебной тяжбы.
Напомним, Конте был главным тренером «Челси», «Ювентуса» и сборной Италии.