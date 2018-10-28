«Вильярреал» проиграл «Алавесу» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в воскресенье в Витории, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победный мяч забил на четвертой компенсированной минуте Борха Бастон, также у хозяев отличился Хонатан Кальери (51-я минута). У гостей мяч забил Жерар Морено (10).

«Алавес» набрал 20 очков и вышел на второе место в таблице испанской примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко. «Вильярреал» с 9 очками идет на 17-й строчке.