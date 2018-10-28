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28 октября, источник: Р-Спорт

«Вильярреал» проиграл «Алавесу» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. «Вильярреал», который является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги Европы, проиграл на выезде «Алавесу» в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Витории, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победный мяч забил на четвертой компенсированной минуте Борха Бастон, также у хозяев отличился Хонатан Кальери (51-я минута). У гостей мяч забил Жерар Морено (10).

«Алавес» набрал 20 очков и вышел на второе место в таблице испанской примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко. «Вильярреал» с 9 очками идет на 17-й строчке.

Первый матч между «Спартаком» и «Вильярреалом» в группе G Лиги Европы прошел в Москве 4 октября и завершился вничью со счетом 3:3. Вторая встреча между соперниками пройдет в Вильярреале 13 декабря.

Алавес 2:1
Первый тайм: 0:1
Вильярреал
28.10.2018, 20:30 основной раунд: 10-й тур Mendizorroza
Главные тренеры
Абелардо Хавьер Кальеха
Голы
51′ Хонатан Кальери (Хони) 12
90+4′ Борха Бастон 18
7 Херард Морено 10′
Составы
Фернандо Флорес Пачеко 1
73′ Рубен Дуарте 3
Виктор Сиснерос Лагуардия 5
Мартин Агиррегабирия 21
Исла Томас Пина 8
Рубен Собрино 7
Хонатан Кальери 12
Хони 23
60′ Ксимо Наварро 15
Гильермо Марипан 6
82′ Мубарак Вакасо 22
Мануэль Гарсия 19
90′ Перес Ибаи Гомес 11
Борха Бастон 18
1 Андрес Серхио Асенхо
2 Перес Марио Гаспар
3 Соберон Альваро Гонсалес
4 Рамиро Фунес Мори 27′
11 Коста Хорда Хауме
8 Пабло Форнальс
7 Херард Морено
16 Альфонсо Педраса
5 Сантьяго Касерес 90′
22 Даниэль Раба
14 Мануэль Тригерос 83′
20 Мануэль Итурра
19 Санти Касорла 66′
17 Карл Токо-Экамби
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 2
8 Угловые 4
11 Фолы 11
1 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
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