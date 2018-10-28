Хулен Лопетеги: Чувствую в себе силы продолжить работу с «Реалом»
Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги — о поражении от «Барселоны» (1:5) в матче десятого тура чемпионата Испании.
Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги — о поражении от «Барселоны» (1:5) в матче десятого тура чемпионата Испании.
— Я разочарован. Но у нас есть силы, и это только октябрь, — цитирует тренера Marca. — Все еще можно изменить. Я верю в этих игроков, и я чувствую в себе силы продолжить работу с командой. Тяжело так проигрывать на «Камп Ноу». Это жестокое поражение. У нас был шанс все изменить. Во втором тайме мы играли гораздо лучше, но гол Суареса сделал счет 3:1 и положил конец нашим надеждам. Результат не отображает ход игры. Конечно, ответственность всегда лежит на тренере. Но мы побеждаем вместе и проигрываем тоже вместе. Уверен, что в конце сезона «Реал» будет праздновать.
|Эрнесто Вальверде
|Хулен Лопетеги
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|8
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)