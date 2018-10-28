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28 октября, источник: Спорт-Экспресс

Хулен Лопетеги: Чувствую в себе силы продолжить работу с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги — о поражении от «Барселоны» (1:5) в матче десятого тура чемпионата Испании.

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— Я разочарован. Но у нас есть силы, и это только октябрь, — цитирует тренера Marca. — Все еще можно изменить. Я верю в этих игроков, и я чувствую в себе силы продолжить работу с командой. Тяжело так проигрывать на «Камп Ноу». Это жестокое поражение. У нас был шанс все изменить. Во втором тайме мы играли гораздо лучше, но гол Суареса сделал счет 3:1 и положил конец нашим надеждам. Результат не отображает ход игры. Конечно, ответственность всегда лежит на тренере. Но мы побеждаем вместе и проигрываем тоже вместе. Уверен, что в конце сезона «Реал» будет праздновать.

Барселона 5:1
Первый тайм: 2:0
Реал
28.10.2018, 18:15 основной раунд: 10-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Хулен Лопетеги
Голы
11′ Филиппе Коутинью (Жорди Альба) 7
30′ Луис Суарес 9
75′ Луис Суарес (Серхи Роберто) 9
83′ Луис Суарес (Серхи Роберто) 9
87′ Артуро Видаль (У. Дембеле) 22
12 Марселу 50′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Клеман Лангле 15
38′ Иван Ракитич 4
77′ Луис Суарес 9
Серхио Бускетс 5
84′ Артур 8
Артуро Видаль 22
69′ Рафинья 12
Нелсон Семеду 2
74′ Филиппе Коутинью 7
Усман Дембеле 11
25 Тибо Куртуа
6 Фернандес Иглесиас Начо 39′
4 Серхио Рамос
8 Тони Кроос
10 Лука Модрич
9 Карим Бензема
14 Каземиру
22 Франсиско Роман Иско
12 Марселу 82′
7 Мариано Диас
5 Рафаэль Варан 45′
17 Лукас Васкес
11 Гарет Бэйл 77′ 53′
20 Марко Асенсио
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 15
8 Удары в створ 4
4 Угловые 2
17 Фолы 14
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
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