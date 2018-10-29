«Севилья» с Промесом в составе одержала победу в матче с «Уэской»

Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей дубль оформил полузащитник Пабло Сарабия, который отличился на 65-й и 78-й минутах соответственно. За гостей гол забил защитник Хорхе Пулидо. Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес появился на поле в составе хозяев на 53-й минуте, но результативными действиями отметиться не успел. Таким образом, «Уэска» продлила серию без побед до восьми матчей (шесть поражений, две ничьи).
«Севилья» (19 очков) располагается на третьей месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Уэска» (5) — на 20-й строчке.
Напомним, что «Севилья» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы. Вместе с испанской и российской командами в группе также выступают бельгийский «Стандард» и турецкий «Акхисар Беледиеспор».