«Севилья» с Промесом в составе одержала победу в матче с «Уэской»

В составе победителей дубль оформил полузащитник Пабло Сарабия, который отличился на 65-й и 78-й минутах соответственно. За гостей гол забил защитник Хорхе Пулидо. Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес появился на поле в составе хозяев на 53-й минуте, но результативными действиями отметиться не успел. Таким образом, «Уэска» продлила серию без побед до восьми матчей (шесть поражений, две ничьи).