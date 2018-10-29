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01:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» с Промесом в составе одержала победу в матче с «Уэской»

В матче 10-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала на своём поле «Уэску».

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Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей дубль оформил полузащитник Пабло Сарабия, который отличился на 65-й и 78-й минутах соответственно. За гостей гол забил защитник Хорхе Пулидо. Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес появился на поле в составе хозяев на 53-й минуте, но результативными действиями отметиться не успел. Таким образом, «Уэска» продлила серию без побед до восьми матчей (шесть поражений, две ничьи).

«Севилья» (19 очков) располагается на третьей месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Уэска» (5) — на 20-й строчке.

Напомним, что «Севилья» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы. Вместе с испанской и российской командами в группе также выступают бельгийский «Стандард» и турецкий «Акхисар Беледиеспор».

Севилья 2:1
Первый тайм: 0:0
Уэска
28.10.2018, 22:45 основной раунд: 10-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Пабло Мачин Франсиско Родригес
Голы
65′ Пабло Сарабия (В. Бен Йеддер) 17
78′ Пабло Сарабия (Ф. Васкес) 17
14 Хорхе Майораль Пулидо (Б. Мойсес Гомес) 90+3′
Составы
Томаш Вацлик 1
Серхи Гомес 3
45+4′ Даниэл Каррису 6
61′ Гильерме Арана 23
Франко Васкес 22
Виссам Бен Йеддер 9
Гонсалес Хесус Навас 16
Пабло Сарабия 17
24′ Симон Кьер 4
Габриэль Меркадо 25
90′ Эвер Банега 10
Роке Меса 7
53′ Андре Силва 12
Квинси Промес 21
25 Александр Йованович
3 Хавьер Эчейта
4 Рубен Семеду
14 Хорхе Майораль Пулидо
15 Карлос Акапо
24 Хорхе Мирамон 60′
6 Бордонадо Мойсес Гомес
7 Давид Феррейро
5 Хуан Агилера 77′
12 Самуэле Лонго
9 Кучо 83′
11 Алекс Гальяр
21 Сердар Гюрлер 64′ 45+2′
19 Эсекиэль Авила 90+2′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 2
4 Угловые 2
9 Фолы 14
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Давид Медье Хименес (Испания)
Обозначения
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Вторая желтая карточка
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