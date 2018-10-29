«ПСЖ» обыграл «Марсель», продлив победную серию в Лиге 1 до 11 матчей

Встреча проходила на стадионе «Велодром» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметились французский форвард Килиан Мбаппе и немецкий полузащитник Юлиан Дракслер. Таким образом, парижская команда продлила до 11 матчей победную серию со старта нового сезона Лиги 1.

«ПСЖ» (33 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Марсель» (19) — на пятой строчке. В следующем туре парижане примут на своём поле «Лилль», а «Марсель» на выезде встретится с «Монпелье». Встречи пройдут 2 и 4 ноября соответственно.