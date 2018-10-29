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01:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» обыграл «Марсель», продлив победную серию в Лиге 1 до 11 матчей

В матче 11-го тура чемпионата Франции «Марсель» принимал на своём поле «ПСЖ».

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Встреча проходила на стадионе «Велодром» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметились французский форвард Килиан Мбаппе и немецкий полузащитник Юлиан Дракслер. Таким образом, парижская команда продлила до 11 матчей победную серию со старта нового сезона Лиги 1.

«ПСЖ» (33 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Марсель» (19) — на пятой строчке. В следующем туре парижане примут на своём поле «Лилль», а «Марсель» на выезде встретится с «Монпелье». Встречи пройдут 2 и 4 ноября соответственно.

В ещё одном матче игрового дня ранее «Ницца» на выезде обыграла «Бордо» со счётом 1:0.

Марсель 0:2
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
28.10.2018, 23:00 основной раунд: 11-й тур Velodrome
Главные тренеры
Руди Гарсия Томас Тухель
Голы
7 Кильян Мбаппе 65′
23 Юлиан Дракслер 90+5′
Составы
Стив Манданда 30
90+1′ Жордан Амави 18
Адиль Рами 23
Бубакар Камара 4
86′ Кевин Стротман 12
Буна Сарр 17
90+2′ Луиз Густаву 19
Димитри Пайет 10
73′ Морган Сансон 8
Неманья Радоньич 7
72′ Флориан Товен 26
Валер Жермен 28
81′ 85′ Лукас Окампос 5
Константинос Митроглу 11
16 Альфонс Ареола
4 Тило Керер 43′
5 Маркиньюс
12 Тома Менье
14 Хуан Бернат
6 Марко Верратти
23 Юлиан Дракслер
34 Стенли Нсоки
10 Неймар
11 Анхель Ди Мария 79′ 52′
25 Адриен Рабьо
17 Эрик-Максим Шупо-Мотинг 62′
7 Кильян Мбаппе
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 11
2 Удары в створ 5
5 Угловые 7
11 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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