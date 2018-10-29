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01:54 (мск), источник: Sport24

Комбинация из космоса, которая спасла «Наполи» от поражения. «Рому» добили на 90-й минуте

1:1 в Неаполе.

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Главный матч тура начался с опозданием на 6 минут — на стадионе в Неаполе сломался VAR. Пока сотрудники настраивали систему видеоповторов, игроки и судьи разминались на поле, а зрители свистели.

Самое смешное, что VAR вполне мог бы понадобиться в моменте с голом Эль Шаарави. После бильярдного удара Стефана Кулибали так искренне вынес мяч из ворот, что чуть не нокаутировал Оспину, а судья почти поверил, что гола не было. Но сработали часы (мяч полностью пересек линию), и Эль Шаарави отпраздновал день рождения — в субботу ему исполнилось 26.

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«Рома» — самый непредсказуемый гранд Серии А прямо сейчас: команда Эусебио Ди Франческо проигрывает «Болонье», «Милану» и «СПАЛу». А еще теряет очки дома с «Аталантой» и «Кьево», у которого на тот момент было -2 очка (клуб из Вероны начал сезон с -3 очками в качестве наказания за финансовые махинации). Зато победила в дерби «Лацио» и чуть не оформила первое домашнее поражение «Наполи» в сезоне. Анчелотти спас Дрис Мертенс, который вышел на замену, а на 90-й минуте завершил отличный розыгрыш ударом вупор.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я зол и разочарован тем, что “Наполи” пропустил на 93-й минуте», — сокрушался Анчелотти на пресс-конференции в Париже, где его команда на последней минуте упустила победу над «ПСЖ» (2:2). Сегодня Карло наверняка доволен — еще немного и отрыв от «Ювентуса» вырос бы до 7 очков. А так — лишь на 6.

При этом «Наполи» мог и выиграть: два гола были отменены из офсайда, а всего неаполитанцы 26 раз пробили по воротам Ольсена, повторив рекорд сезона.

«Рома» — 9-я. Будущее Ди Франческо по-прежнему не определено. Алленаторе «Ромы» уже давали испытательный срок на матчи с «Лацио», «Фрозиноне» и «Викторией Пльзень», которые его команда выиграла с общим счетом 12:1. После домашнего поражения от «СПАЛа» итальянские медиа сообщили, что Ди Франческо получил новый ультиматум. На этот раз на матчи с ЦСКА, «Наполи» и «Фиорентиной». Пока — победа (3:0) и ничья (1:1).

Наполи 1:1
Первый тайм: 0:1
Рома
28.10.2018, 22:30 основной раунд: 10-й тур San Paolo
Главные тренеры
Карло Анчелотти Эузебио Ди Франческо
Голы
90′ Дрис Мертенс (Х. Кальехон) 14
92 Стефан Эль-Шаарави (Дженгиз Юндер) 14′
Составы
Давид Оспина 25
Мариу Руй 6
Калиду Кулибали 26
Рауль Альбиоль 33
Маркес Лоурейру Аллан 5
Фабиан Руис 8
Хосе Кальехон 7
Лоренцо Инсинье 24
70′ Эльсеид Хюсай 23
Кевин Малькюи 2
75′ Марек Хамшик 17
Петр Зелиньски 20
56′ Аркадиуш Милик 99
Дрис Мертенс 14
1 Робин Ольсен 80′
5 Гильерме Жуан Жезус
11 Александр Коларов
18 Давиде Сантон
7 Лоренцо Пеллегрини 80′
42 Стивен Н`Зонзи 58′
9 Эдин Джеко 55′
92 Стефан Эль-Шаарави
44 Константинос Манолас 75′ 68′
20 Федерико Фасио
16 Даниэле Де Росси 43′
4 Бриан Кристанте
17 Дженгиз Юндер 65′
24 Алессандро Флоренци
Статистика
0 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
26 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 4
17 Угловые 3
7 Фолы 7
10 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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