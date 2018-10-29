Комбинация из космоса, которая спасла «Наполи» от поражения. «Рому» добили на 90-й минуте

Главный матч тура начался с опозданием на 6 минут — на стадионе в Неаполе сломался VAR. Пока сотрудники настраивали систему видеоповторов, игроки и судьи разминались на поле, а зрители свистели.

Самое смешное, что VAR вполне мог бы понадобиться в моменте с голом Эль Шаарави. После бильярдного удара Стефана Кулибали так искренне вынес мяч из ворот, что чуть не нокаутировал Оспину, а судья почти поверил, что гола не было. Но сработали часы (мяч полностью пересек линию), и Эль Шаарави отпраздновал день рождения — в субботу ему исполнилось 26.

«Рома» — самый непредсказуемый гранд Серии А прямо сейчас: команда Эусебио Ди Франческо проигрывает «Болонье», «Милану» и «СПАЛу». А еще теряет очки дома с «Аталантой» и «Кьево», у которого на тот момент было -2 очка (клуб из Вероны начал сезон с -3 очками в качестве наказания за финансовые махинации). Зато победила в дерби «Лацио» и чуть не оформила первое домашнее поражение «Наполи» в сезоне. Анчелотти спас Дрис Мертенс, который вышел на замену, а на 90-й минуте завершил отличный розыгрыш ударом вупор.

«Я зол и разочарован тем, что “Наполи” пропустил на 93-й минуте», — сокрушался Анчелотти на пресс-конференции в Париже, где его команда на последней минуте упустила победу над «ПСЖ» (2:2). Сегодня Карло наверняка доволен — еще немного и отрыв от «Ювентуса» вырос бы до 7 очков. А так — лишь на 6.

При этом «Наполи» мог и выиграть: два гола были отменены из офсайда, а всего неаполитанцы 26 раз пробили по воротам Ольсена, повторив рекорд сезона.