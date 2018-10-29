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01:47 (мск), источник: Р-Спорт

«Лестер» подтвердил гибель владельца клуба при крушении вертолета

ЛОНДОН, 29 окт — РИА Новости, Наталья Копылова. Владелец английского футбольного клуба «Лестер» Вишай Шривадданапрабха был на борту вертолета, который рухнул в субботу вечером, говорится в сообщении футбольного клуба.

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Источник: Reuters

«Мы подтверждаем, что Вишай Шривадданапрабха был среди тех, кто трагически лишился жизни в субботу вечером, когда вертолет с ним и другими четырьмя людьми на борту разбился около стадиона “Кингс Пауэр”. Никто из пяти человек на борту не выжил», — говорится в сообщении клуба, опубликованном в Twitter.

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В полиции уточнили, что в результате крушения вертолета погибли все пять человек, находившихся на борту: владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха, два его сотрудника, Нурсара Сукнамай (Nursara Suknamai) и Кавепорн Пунпарэ (Kaveporn Punpare), пилот Эрик Сваффер (Swaffer) и пассажир Изабелла Роза Лечович (Lechowicz).

Вертолет, принадлежащий президенту «Лестера», разбился близ домашнего стадиона клуба «Кинг Пауэр» в субботу вечером после матча 10-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Вест Хэмом». По данным ряда СМИ, на борту вертолета был Шривадданапрабх, его дочь, два пилота и еще один человек, чья личность пока не установлена. При Шривадданапрабхе «Лестер» в 2016 году стал чемпионом Англии по футболу.

Источник: Reuters
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