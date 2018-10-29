«Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича не попал в плей-офф MLS
В MLS завершился регулярный сезон.
В MLS завершился регулярный сезон.
«Лос-Анджелес Гэлакси», за который выступает Златан Ибрагимович, в заключительном туре дома уступил «Хьюстон Динамо» (2:3) и не попал в
«Гэлакси» нужно было выиграть этот матч, чтобы попасть в
Златан Ибрагимович стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата, забив 22 мяча.
В параллельном матче «Ди-Си Юнайтед» на выезде поделил очки с «Чикаго Файр» (0:0) и занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко.