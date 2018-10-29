«Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича не попал в плей-офф MLS

Источник: AP 2018

«Лос-Анджелес Гэлакси», за который выступает Златан Ибрагимович, в заключительном туре дома уступил «Хьюстон Динамо» (2:3) и не попал в плей-офф. Хозяева вели после первого тайма со счётом 2:0 — дублем отметился Ола Камара, но во второй половине игры трижды пропустили — дважды забил Мауро Манотас, ещё одним голом отметился Ромель Киото.

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«Гэлакси» нужно было выиграть этот матч, чтобы попасть в плей-офф. «Лос-Анджелес» не смог обойти «Реал Солт-Лейк» (49 очков) и остался на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 48 баллами.

Златан Ибрагимович стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата, забив 22 мяча.