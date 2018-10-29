Футболисты БАТЭ оторвались от «Витебска» на 10 очков
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ выиграли на выезде у «Гомеля» со счетом 1:0 в последнем матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ выиграли на выезде у «Гомеля» со счетом 1:0 в последнем матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победный гол на 83-й минуте игры забил Максим Скавыш. Это 20-я виктория борисовчан в нынешнем первенстве и они оторвались от ближайшего преследователя «Витебска» на 10 очков. Витебчане свой поединок 26-го тура проводили в гостях у минского «Торпедо» и победили с тем же минимальным результатом — 1:0.
В динамовском дерби минчане и брестчане разошлись миром — 1:1. Жодинское «Торпедо-БелАЗ» на своем поле обыграло солигорский «Шахтер» 1:0.