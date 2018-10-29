Футболисты БАТЭ оторвались от «Витебска» на 10 очков

Победный гол на 83-й минуте игры забил Максим Скавыш. Это 20-я виктория борисовчан в нынешнем первенстве и они оторвались от ближайшего преследователя «Витебска» на 10 очков. Витебчане свой поединок 26-го тура проводили в гостях у минского «Торпедо» и победили с тем же минимальным результатом — 1:0.