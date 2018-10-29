Россиянин продолжает возглавлять список бомбардиров чемпионата Чехии

Источник: AFP 2018

Права на 23-летнего футболиста принадлежат «Краснодару». В клубе «Млада Болеслав» он уже второй сезон находится в аренде. В прошедшем туре форвард забил 12-й мяч в чемпионате Чехии.

«Млада Болеслав» на своем поле принимала «Богемианс 1905», встреча завершилась со счетом 3:0. Комличенко отличился на 35-й минуте, проведя второй гол команды, а затем выступил ассистентом в эпизоде с третьим забитым мячом.