Россиянин продолжает возглавлять список бомбардиров чемпионата Чехии
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российский нападающий клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко упрочил свое лидерство в гонке бомбардиров чемпионата Чехии.
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российский нападающий клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко упрочил свое лидерство в гонке бомбардиров чемпионата Чехии.
Права на 23-летнего футболиста принадлежат «Краснодару». В клубе «Млада Болеслав» он уже второй сезон находится в аренде. В прошедшем туре форвард забил 12-й мяч в чемпионате Чехии.
«Млада Болеслав» на своем поле принимала «Богемианс 1905», встреча завершилась со счетом 3:0. Комличенко отличился на 35-й минуте, проведя второй гол команды, а затем выступил ассистентом в эпизоде с третьим забитым мячом.
Всего в 13 матчах чемпионата Чехии нынешнего сезона на счету Комличенко 12 голов и 3 результативные передачи. Своего ближайшего преследователя в списке бомбардиров он опережает на 4 гола.