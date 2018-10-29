Тренер «Реала» попрощался с футболистами после разгрома от «Барселоны»

Источник: Reuters

52-летний наставник выразил благодарность игрокам «королевского клуба» за совместную работу и пожелал им всего хорошего. Лопетеги подчеркнул, что прощается с футболистами «на всякий случай».

28 октября мадридский клуб в гостях проиграл «Барселоне» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Это было первое за 11 лет «Эль Класико» без участия нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду. После неудачи «Реал» занимает девятую строчку турнирной таблицы. Каталонский клуб лидирует в турнире.

25 октября стало известно, что Лопетеги избежал увольнения после победного матча Лиги чемпионов с чешской «Викторией». В руководстве клуба первоначально собирались отправить в отставку специалиста, однако потом решили отложить вопрос с увольнением Лопетеги до матча с «Барселоной», чтобы найти специалисту замену.

В прессе уже назывались имена возможных приемников Лопетеги. Наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера «Реала» в случае отставки испанца считается бывший тренер «Челси» итальянец Антонио Конте.