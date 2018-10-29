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10:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер «Реала» попрощался с футболистами после разгрома от «Барселоны»

Главный тренер мадридского «Реала», испанец Хулен Лопетеги попрощался с футболистами клуба после крупного поражения от каталонской Барселоны в «Эль Класико» со счетом 1:5. Об этом сообщает издание Marca.

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Источник: Reuters

52-летний наставник выразил благодарность игрокам «королевского клуба» за совместную работу и пожелал им всего хорошего. Лопетеги подчеркнул, что прощается с футболистами «на всякий случай».

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28 октября мадридский клуб в гостях проиграл «Барселоне» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Это было первое за 11 лет «Эль Класико» без участия нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду. После неудачи «Реал» занимает девятую строчку турнирной таблицы. Каталонский клуб лидирует в турнире.

25 октября стало известно, что Лопетеги избежал увольнения после победного матча Лиги чемпионов с чешской «Викторией». В руководстве клуба первоначально собирались отправить в отставку специалиста, однако потом решили отложить вопрос с увольнением Лопетеги до матча с «Барселоной», чтобы найти специалисту замену.

В прессе уже назывались имена возможных приемников Лопетеги. Наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера «Реала» в случае отставки испанца считается бывший тренер «Челси» итальянец Антонио Конте.

Лопетеги возглавил «Реал» летом 2018-го. Под его руководством «сливочные» испытывают трудности в атакующих действиях. После ухода португальца Роналду, лучшего бомбардира в истории клуба, «Реал» забил лишь 14 голов в 10 матчах чемпионата.

Барселона 5:1
Первый тайм: 2:0
Реал
28.10.2018, 18:15 основной раунд: 10-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Хулен Лопетеги
Голы
11′ Филиппе Коутинью (Жорди Альба) 7
30′ Луис Суарес 9
75′ Луис Суарес (Серхи Роберто) 9
83′ Луис Суарес (Серхи Роберто) 9
87′ Артуро Видаль (У. Дембеле) 22
12 Марселу 50′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Клеман Лангле 15
38′ Иван Ракитич 4
77′ Луис Суарес 9
Серхио Бускетс 5
84′ Артур 8
Артуро Видаль 22
69′ Рафинья 12
Нелсон Семеду 2
74′ Филиппе Коутинью 7
Усман Дембеле 11
25 Тибо Куртуа
6 Фернандес Иглесиас Начо 39′
4 Серхио Рамос
8 Тони Кроос
10 Лука Модрич
9 Карим Бензема
14 Каземиру
22 Франсиско Роман Иско
12 Марселу 82′
7 Мариано Диас
5 Рафаэль Варан 45′
17 Лукас Васкес
11 Гарет Бэйл 77′ 53′
20 Марко Асенсио
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 15
8 Удары в створ 4
4 Угловые 2
17 Фолы 14
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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