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10:42 (мск), источник: Р-Спорт

Матч «Лестера» в Кубке лиги перенесен из-за смерти владельца клуба

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Матч Кубка английской футбольной лиги между «Лестером» и «Саутгемптоном» перенесен из-за смерти владельца клуба из Лестершира, сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: AFP 2018

Игра должна была состояться во вторник. Также был перенесен матч молодежного состава «Лестера» с «Фейенордом», который должен был пройти во вторник.

Вертолет, принадлежащий президенту «Лестера», разбился близ домашнего стадиона клуба «Кинг Пауэр» в субботу вечером после матча 10-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Вест Хэмом». По данным полиции, вместе с главой клуба на борту также находились два сотрудника клуба, пилот и пассажир. Все они погибли.

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