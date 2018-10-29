Матч «Лестера» в Кубке лиги перенесен из-за смерти владельца клуба

Игра должна была состояться во вторник. Также был перенесен матч молодежного состава «Лестера» с «Фейенордом», который должен был пройти во вторник.

Вертолет, принадлежащий президенту «Лестера», разбился близ домашнего стадиона клуба «Кинг Пауэр» в субботу вечером после матча 10-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Вест Хэмом». По данным полиции, вместе с главой клуба на борту также находились два сотрудника клуба, пилот и пассажир. Все они погибли.