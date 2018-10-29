Первые итоги. Наградная ведомость

Сохранявший теоретические шансы на «золото» «Кайрат» не сумел набрать турнирных баллов в домашнем поединке с «Иртышом». Уже в самом дебюте встречи гости, после перехвата мяча на чужой половине поля, не мудрствуя лукаво и не встретив особого сопротивления, довольно легко продавили оборону алматинцев по центру, увенчав все проделанное результативным ударом. В дальнейшем иртышане сумели сохранить победный счет до финального свистка, несмотря на все потуги хозяев отыграться. Судя по всему, гонку за чемпионством кайратовцы, в первую очередь, проиграли в своих головах, — чему и стал лишним подтверждением отчетный поединок.

Прямо, боком, с поворотом и прискоком позволяли в домашнем противостоянии с «Кайсаром» футболисты «Акжайыка» поражать собственные ворота соперникам. А те и рады были стараться. Судя по этому поединку, сложилось впечатление, что уральцы уже заранее давно смирились с расставанием с Премьер-Лигой. Как иначе можно было бы объяснить тот факт, что после победы 16 сентября в Алматы над «Кайратом» «Акжайык» проиграл в 6 матчах из 7-ми, лишь один поединок сведя вничью… Явно что-то неладное творится в футбольном клубе из Уральска, чья команда в начале и середине сезона всех приятно удивляла. Тут похоже на то, что в успешных выступлениях «Акжайыка» кровно не заинтересовано собственное клубное руководство.

По нулям разошлись в Талдыкоргане «Жетысу» с «Атырау». Семиреченцы явно ступили на финише сезона на черную полосу — в последних 5 поединках чемпионата страны они ни разу не выиграли, хотя поражение потерпели в них только одно. Нефтяникам важно было на выезде не уступить — и добиться этого они сумели. Хозяева, в целом, владели инициативой, но и гости могли повернуть все в свою пользу — достаточно вспомнить выстрел в штангу в исполнении Куаныша Калмуратова со штрафного в первом тайме. Ничья здесь кажется достаточно справедливым исходом.

Чего, возможно, не скажешь о матче в Шымкенте. Поставившие перед собой на завершающие поединки КПЛ-2018 задачу-максимум хозяева поля предоставили гостям из Караганды столько возможностей для взятий своих ворот, что оставалось только диву даваться. Внешне легко открыв счет (отдельно здесь стоит быть отмеченным за нестандартные действия Мирзад Механович), южане в дальнейшем немало сделали для того, чтобы этот матч их победой не завершился. К счастью местных болельщиках, в воротах «Ордабасы» неистовствовал поймавший, похоже кураж, 20-летний Бекхан Шайзада. Иначе все могло бы закончиться для шымкентцев совсем печально… А так — 1:1.

«Актобе» на своем поле минимально переиграл гостей из Петропавловска. Забили хозяева в середине первой половины встречи после грубой ошибки северян в центре своей штрафной, и этого оказалось вполне достаточно для выигрыша. Игроки «Кызыл-Жара СК» имели шансы отыграть, причем — более чем реальные, однако ни разу в итоге поразить цель так и не сумели. Впрочем, и хозяевам осталось довольствоваться в итоге только одним результативным ударом. Принесшим им, однако, полновесные 3 очка.

Уже оформившая накануне усилиями «Кайрата» чемпионство «Астана» в воскресенье играла в Костанае. Лишенные турнирной мотивации, да еще и прибывшие на этот матч непосредственно с очень непростого выезда в Чехию, игроки столичной дружины, тем не менее, старались играть на победу. Однако удача в этот день явно благоволила к хозяевам поля. Забив лишь единожды, тоболовцы, показав, справедливости ради, неплохую игру, в итоге выиграли, хотя дважды перекладина их ворот звенела после плотных выстрелов соперников. Итог — «бронза» для «Тобола». Первые награды чемпионата страны, завоеванные костанайцами после «золотого» для них 2010-го.