Первые итоги. Наградная ведомость
Очередной, 31-й уже по счету, тур чемпионата Казахстана по футболу в
Очередной, 31-й уже по счету, тур чемпионата Казахстана по футболу в
Сохранявший теоретические шансы на «золото» «Кайрат» не сумел набрать турнирных баллов в домашнем поединке с «Иртышом». Уже в самом дебюте встречи гости, после перехвата мяча на чужой половине поля, не мудрствуя лукаво и не встретив особого сопротивления, довольно легко продавили оборону алматинцев по центру, увенчав все проделанное результативным ударом. В дальнейшем иртышане сумели сохранить победный счет до финального свистка, несмотря на все потуги хозяев отыграться. Судя по всему, гонку за чемпионством кайратовцы, в первую очередь, проиграли в своих головах, — чему и стал лишним подтверждением отчетный поединок.
Прямо, боком, с поворотом и прискоком позволяли в домашнем противостоянии с «Кайсаром» футболисты «Акжайыка» поражать собственные ворота соперникам. А те и рады были стараться. Судя по этому поединку, сложилось впечатление, что уральцы уже заранее давно смирились с расставанием с
По нулям разошлись в Талдыкоргане «Жетысу» с «Атырау». Семиреченцы явно ступили на финише сезона на черную полосу — в последних 5 поединках чемпионата страны они ни разу не выиграли, хотя поражение потерпели в них только одно. Нефтяникам важно было на выезде не уступить — и добиться этого они сумели. Хозяева, в целом, владели инициативой, но и гости могли повернуть все в свою пользу — достаточно вспомнить выстрел в штангу в исполнении Куаныша Калмуратова со штрафного в первом тайме. Ничья здесь кажется достаточно справедливым исходом.
Чего, возможно, не скажешь о матче в Шымкенте. Поставившие перед собой на завершающие поединки КПЛ-2018
«Актобе» на своем поле минимально переиграл гостей из Петропавловска. Забили хозяева в середине первой половины встречи после грубой ошибки северян в центре своей штрафной, и этого оказалось вполне достаточно для выигрыша. Игроки «Кызыл-Жара СК» имели шансы отыграть, причем — более чем реальные, однако ни разу в итоге поразить цель так и не сумели. Впрочем, и хозяевам осталось довольствоваться в итоге только одним результативным ударом. Принесшим им, однако, полновесные 3 очка.
Уже оформившая накануне усилиями «Кайрата» чемпионство «Астана» в воскресенье играла в Костанае. Лишенные турнирной мотивации, да еще и прибывшие на этот матч непосредственно с очень непростого выезда в Чехию, игроки столичной дружины, тем не менее, старались играть на победу. Однако удача в этот день явно благоволила к хозяевам поля. Забив лишь единожды, тоболовцы, показав, справедливости ради, неплохую игру, в итоге выиграли, хотя дважды перекладина их ворот звенела после плотных выстрелов соперников. Итог — «бронза» для «Тобола». Первые награды чемпионата страны, завоеванные костанайцами после «золотого» для них 2010-го.
Все ближе финиш КПЛ-2018, все меньше остается открытых в соревновании вопросов. Однако недосказанностей здесь пока еще все равно хватает. И разрешатся многие из них лишь на флажке.