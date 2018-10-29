Кросас: Перес за 4 месяца разрушил сборную Испании и лучший «Реал» в истории

«Грустный Лопетеги. Солидная и смертоносная “Барселона”. Без Месси, но с Суаресом и Альбой. Осознаёт ли происходящее Перес? За четыре месяца он умудрился разрушить сборную Испании и лучший “Реал” в истории», — написал Кросас в своём «твиттере».



Минувшим летом Перес инициировал приглашение в клуб главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги. Стороны договорились о подписании контракта, о чём объявили накануне старта чемпионата мира-2018. Федерации футбола страны это не понравилось, и специалист был досрочно отправлен в отставку, а его место занял Фернандо Йерро, под руководством которого испанцы провалили турнир, проиграв сборной России в 1/8 финала. После прихода Лопетеги «Реал», действующий обладатель Кубка Лиги чемпионов, потерпел четыре поражения в 10 матчах Примеры и занимает девятое место в таблице.