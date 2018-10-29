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17:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Кросас: Перес за 4 месяца разрушил сборную Испании и лучший «Реал» в истории

Бывший футболист «Барселоны» и нижегородской «Волги» Марк Кросас раскритиковал президента «Реала» Флорентино Переса после «класико», в котором сине-гранатовые разгромили «сливочных» со счётом 5:1.

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«Грустный Лопетеги. Солидная и смертоносная “Барселона”. Без Месси, но с Суаресом и Альбой. Осознаёт ли происходящее Перес? За четыре месяца он умудрился разрушить сборную Испании и лучший “Реал” в истории», — написал Кросас в своём «твиттере».

Минувшим летом Перес инициировал приглашение в клуб главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги. Стороны договорились о подписании контракта, о чём объявили накануне старта чемпионата мира-2018. Федерации футбола страны это не понравилось, и специалист был досрочно отправлен в отставку, а его место занял Фернандо Йерро, под руководством которого испанцы провалили турнир, проиграв сборной России в 1/8 финала. После прихода Лопетеги «Реал», действующий обладатель Кубка Лиги чемпионов, потерпел четыре поражения в 10 матчах Примеры и занимает девятое место в таблице.

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