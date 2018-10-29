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17:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналду рассказал, почему покинул «Реал»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что всегда будет помнить время, проведенное в «Реале».

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Источник: AFP 2018

33-летний португалец присоединился к «бьянконери» 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт.

— Я сделал много хороших вещей в «Реале», — приводит слова Роналду France Football. — Всегда буду помнить те невероятные моменты, которые я испытал вместе со своими партнерами по команде. Но после девяти лет, проведенных в Мадриде, настало время что-то менять. В последнее время я чувствовал, что отношение президента клуба Флорентино Переса ко мне изменилось, оно стало не таким, как в начале. Он хотел, чтобы я остался, но в то же время и сказал, что мой отъезд не станет проблемой.

Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт. В текущем сезоне он провел 12 матчей за «бьянконери», забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.

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