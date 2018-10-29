Роналду рассказал, почему покинул «Реал»

— Я сделал много хороших вещей в «Реале», — приводит слова Роналду France Football. — Всегда буду помнить те невероятные моменты, которые я испытал вместе со своими партнерами по команде. Но после девяти лет, проведенных в Мадриде, настало время что-то менять. В последнее время я чувствовал, что отношение президента клуба Флорентино Переса ко мне изменилось, оно стало не таким, как в начале. Он хотел, чтобы я остался, но в то же время и сказал, что мой отъезд не станет проблемой.