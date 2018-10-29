Роналду рассказал, почему покинул «Реал»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что всегда будет помнить время, проведенное в «Реале».
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что всегда будет помнить время, проведенное в «Реале».
33-летний португалец присоединился к «бьянконери» 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт.
— Я сделал много хороших вещей в «Реале», — приводит слова Роналду France Football. — Всегда буду помнить те невероятные моменты, которые я испытал вместе со своими партнерами по команде. Но после девяти лет, проведенных в Мадриде, настало время
Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт. В текущем сезоне он провел 12 матчей за «бьянконери», забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.