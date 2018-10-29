Болельщики-хулиганы в Белоруссии лишатся права посещать матчи на срок до 3 лет

«Сегодня вступают в силу поправки в административное законодательство, которые касаются запрета на посещение стадионов для фанатов-нарушителей. За мелкое хулиганство, распитие алкоголя, пропаганду нацисткой символики и другие правонарушения болельщиков будут лишать права посещать спортивные соревнования на срок от трех месяцев до трех лет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным МВД, для недопуска болельщиков-хулиганов на спортивные соревнования правоохранители будут использовать визуальное наблюдение, систему видеомониторинга и другие предусмотренные законодательством методы. «В каждой конкретной ситуации будет свой алгоритм действий», — уточняется в сообщении.

В МВД обратили внимание, что запрет на посещение соревнований — это дополнительное взыскание, которое «может применяться к тем, кто совершил административное правонарушение на территории стадиона во время спортивно-массового мероприятия или соревнования». Должностные лица органов внутренних дел наделены правом составлять в отношении нарушителей протоколы. Однако рассматривать их и принимать решение о наложении административного запрета — прерогатива исключительно суда.

«Он (суд — ред.) будет устанавливать как уличающие, так и оправдывающие, как смягчающие, так и отягчающие ответственность обстоятельства, а также другие условия, имеющие значение для правильного разрешения дела, защиты прав и законных интересов лиц, участвующих в административном процессе. От этого будет зависеть срок запрета на посещение стадионов», — пояснили в министерстве.