Болельщики-хулиганы в Белоруссии лишатся права посещать матчи на срок до 3 лет
МИНСК, 29 окт — РИА Новости.
МИНСК, 29 окт — РИА Новости.
«Сегодня вступают в силу поправки в административное законодательство, которые касаются запрета на посещение стадионов для
По данным МВД, для недопуска
В МВД обратили внимание, что запрет на посещение соревнований — это дополнительное взыскание, которое «может применяться к тем, кто совершил административное правонарушение на территории стадиона во время
«Он (суд — ред.) будет устанавливать как уличающие, так и оправдывающие, как смягчающие, так и отягчающие ответственность обстоятельства, а также другие условия, имеющие значение для правильного разрешения дела, защиты прав и законных интересов лиц, участвующих в административном процессе. От этого будет зависеть срок запрета на посещение стадионов», — пояснили в министерстве.
Там также добавили, что поправки в КоАП республики обратной силы не имеют. Противоправность деяния и административная ответственность за него определяются законодательным актом, который действовал в конкретный период.