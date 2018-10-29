Черышев не попал в заявку «Валенсии» на кубковый матч против «Эбро»
«Валенсия» объявила заявку на матч 1/16 финала Кубка Испании против «Эбро».
«Валенсия» объявила заявку на матч 1/16 финала Кубка Испании против «Эбро».
Российский нападающий «летучих мышей» Денис Черышев не попал в этот список
Заявка «Валенсии» выглядит так:
Вратари: Доменек, Нету.
Защитники: Везо, Мурильо, Г. Паулиста, Диакаби, Лато, Гуилламон.
Полузащитники: Солер, Коклен, Васс, Ферран, Рачич, Канг Ин.
Нападающие: Гамейро, Мина, Батшуайи, Бланко.
В текущем сезоне Черышев провел 10 матчей за «Валенсию», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.