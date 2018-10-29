Роналду считает, что он заслуживает получить шестой «Золотой мяч»

Источник: AP 2018

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Церемония вручения приза, на который претендуют 30 футболистов, пройдет 3 декабря в Париже.

«Я много раз говорил, что я не одержим идеей выиграть шестой «Золотой мяч». Я уже знаю, что являюсь одним из лучших игроков в истории футбола. Конечно, я хочу выиграть этот приз шестой раз. Я работаю для этого, забиваю голы и выигрываю матчи. Да, думаю, я заслужил «Золотой мяч», — сказал Роналду.

Также португалец вновь прокомментировал выдвинутые против него обвинения в изнасиловании. «Я дал объяснения своей спутнице. Мой сын еще слишком мал, чтобы понять это. Хуже всего моей матери и сестрам. Они ошеломлены и в то же время очень рассержены», — отметил Роналду.

В конце сентября немецкое издание Spiegel сообщило, что гражданка США Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас- Вегасе. При этом женщина обратилась в полицию, однако подробностей о месте преступления и описания подозреваемого она не предоставила, в связи с чем расследование было приостановлено. Позднее стало известно, что полицейский департамент Лас-Вегаса возобновил расследование по делу об изнасиловании. После того, как дело получило огласку в СМИ, обвинения в изнасиловании против Роналду выдвинули еще две девушки.