Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов0
Зенит1
Футбол. Премьер-лига
20:30
Рубин
Спартак
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
28.10
Севилья2
Уэска1
Футбол. Зарубежный
28.10
Марсель0
ПСЖ2
Все события
Фоторепортажи
12«Спартак» отстоял ничью в Глазго
15Grazie! Сумасшедшие проводы Массимо Карреры
18:50 (мск), источник: ТАСС

Роналду считает, что он заслуживает получить шестой «Золотой мяч»

ТАСС, 29 октября. Нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что он заслуживает получить по итогам 2018 года приз лучшему футболисту мира «Золотой мяч». Слова португальца приводит издание France Football, которое является учредителем приза.

Наверх
Источник: AP 2018

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Церемония вручения приза, на который претендуют 30 футболистов, пройдет 3 декабря в Париже.

«Я много раз говорил, что я не одержим идеей выиграть шестой «Золотой мяч». Я уже знаю, что являюсь одним из лучших игроков в истории футбола. Конечно, я хочу выиграть этот приз шестой раз. Я работаю для этого, забиваю голы и выигрываю матчи. Да, думаю, я заслужил «Золотой мяч», — сказал Роналду.

Также португалец вновь прокомментировал выдвинутые против него обвинения в изнасиловании. «Я дал объяснения своей спутнице. Мой сын еще слишком мал, чтобы понять это. Хуже всего моей матери и сестрам. Они ошеломлены и в то же время очень рассержены», — отметил Роналду.

В конце сентября немецкое издание Spiegel сообщило, что гражданка США Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас- Вегасе. При этом женщина обратилась в полицию, однако подробностей о месте преступления и описания подозреваемого она не предоставила, в связи с чем расследование было приостановлено. Позднее стало известно, что полицейский департамент Лас-Вегаса возобновил расследование по делу об изнасиловании. После того, как дело получило огласку в СМИ, обвинения в изнасиловании против Роналду выдвинули еще две девушки.

Роналду является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы 2016 года.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Глушаков не пришел на встречу с Каррерой
«Валера, верим!» Что ждет «Спартак» при Карпине
У ЦСКА была очевидная слабость. «Краснодар» ею воспользовался
«Реал Мадрид» не уверен в кандидатуре Антонио Конте
Роналду рассказал, почему покинул «Реал»
Шоу на Skate Canada: стриптиз Туктамышевой, пижама Медведевой
Сейв вратаря ЦСКА вошел в число лучших в 3-м туре ЛЧ
«Крылья» и «Зенит» играют в матче РПЛ (онлайн-трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь