Футболисты «Лестера» почтили память погибшего владельца клуба
Футболисты «Лестер Сити» почтили память погибшего владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи, посетив мемориал, который появился возле стадиона «Кинг Пауэр Стэдиум» рядом с местом крушения.
Футболисты «Лестер Сити» почтили память погибшего владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи, посетив мемориал, который появился возле стадиона «Кинг Пауэр Стэдиум» рядом с местом крушения.
Об этом сообщает ВВС.
На месте стихийного мемориала побывали все игроки команды, а также главный тренер «Лестер Сити» Клод Пюэль.
Напомним, что вертолёт, в котором находились Шриваддханапрабха и ещё четыре человека, разбился 27 октября, после окончания матча чемпионата Англии между «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Вертолёт стартовал со взлётной площадки, но через несколько секунд потерял управление и упал на парковку. В результате катастрофы никто не выжил.
Шриваддханапрабха стал владельцем «Лестер Сити» в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в своей истории стал чемпионом Англии.