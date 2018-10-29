Футболисты «Лестера» почтили память погибшего владельца клуба

Напомним, что вертолёт, в котором находились Шриваддханапрабха и ещё четыре человека, разбился 27 октября, после окончания матча чемпионата Англии между «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Вертолёт стартовал со взлётной площадки, но через несколько секунд потерял управление и упал на парковку. В результате катастрофы никто не выжил.