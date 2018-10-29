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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Футболисты «Лестера» почтили память погибшего владельца клуба

Футболисты «Лестер Сити» почтили память погибшего владельца клуба Вишая Шриваддханапрабхи, посетив мемориал, который появился возле стадиона «Кинг Пауэр Стэдиум» рядом с местом крушения.

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Об этом сообщает ВВС.

На месте стихийного мемориала побывали все игроки команды, а также главный тренер «Лестер Сити» Клод Пюэль.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что вертолёт, в котором находились Шриваддханапрабха и ещё четыре человека, разбился 27 октября, после окончания матча чемпионата Англии между «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Вертолёт стартовал со взлётной площадки, но через несколько секунд потерял управление и упал на парковку. В результате катастрофы никто не выжил.

Шриваддханапрабха стал владельцем «Лестер Сити» в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в своей истории стал чемпионом Англии.

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