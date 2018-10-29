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19:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» не уверен в кандидатуре Антонио Конте

«Реал» начал поиски других кандидатов на пост главного тренера после переговоров с агентом Антонио Конте, сообщает Football Italia.

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Руководство «сливочных» присматривается к наставнику «Кастильи» Сантьяго Солари.

«Реал» провел трудные переговоры с агентом Антонио Конте. Руководство мадридского клуба взяло паузу. Представители итальянского специалиста требуют долгосрочный контракт. Теперь боссы «сливочных» всерьез задумались над кандидатурой главного тренера «Реала» «Кастильи» Сантьяго Солари.

Напомним, вчера «Реал» проиграл «Барселоне» в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5) и опустился на 9-е место в турнирной таблице. Сегодня руководство «королевского клуба» может уволить главного тренера команды Хулена Лопетеги.

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