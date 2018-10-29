СМИ: «Бешикташ» намерен досрочно вернуть Кариуса в «Ливерпуль»
Немец перебрался в чемпионат Турции минувшим летом.
Немец перебрался в чемпионат Турции минувшим летом.
Как сообщает Fotomac, голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус может вернуться в английский клуб зимой 2019 года.
Согласно источнику, в «Бешикташе» недовольны его игрой и уже обратились к англичанам с просьбой досрочно вернуть игрока в ряды «красных».
Отмечается, что при этом «Бешикташ» хочет арендовать форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги.
Добавим, что на данный момент Кариус провел за турецкий клуб 9 матчей, пропустил 14 голов и однажды оставлял свои ворота «сухими».