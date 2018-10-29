«Барселона» рассматривает вариант с продажей Дембеле в январе

По данным источника, руководство клуба рассматривает вариант с продажей футболиста в зимнее трансферное окно. В клубе разочарованы уровнем игры, который демонстрирует хавбек. Кроме того он испортил себе репутацию, опоздав на командное собрание «Барселоны» перед матчем Лиги чемпионов с «Интером» (2:0).

21-летний Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии» за € 115 млн. В нынешнем сезоне француз провёл за каталонский клуб 12 матчей во всех турнирах, стал автором пяти забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 2022 года.