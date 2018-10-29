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19:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» рассматривает вариант с продажей Дембеле в январе

«Барселона» может расстаться с французским полузащитником Усманом Дембеле, сообщает Sport.es со ссылкой на радиостанцию RAC1.

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Источник: Reuters

По данным источника, руководство клуба рассматривает вариант с продажей футболиста в зимнее трансферное окно. В клубе разочарованы уровнем игры, который демонстрирует хавбек. Кроме того он испортил себе репутацию, опоздав на командное собрание «Барселоны» перед матчем Лиги чемпионов с «Интером» (2:0).

21-летний Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии» за € 115 млн. В нынешнем сезоне француз провёл за каталонский клуб 12 матчей во всех турнирах, стал автором пяти забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 2022 года.

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