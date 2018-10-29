Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин0
Спартак0
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов0
Зенит1
Футбол. Зарубежный
28.10
Севилья2
Уэска1
Футбол. Зарубежный
28.10
Марсель0
ПСЖ2
Все события
Фоторепортажи
10Дубль Роналду, осечка «Монако» и другие события выходных
9Сычев: яркое начало и быстрое падение
20:06 (мск), источник: Советский спорт

СМИ: Месси выступает за возвращение Неймара в «Барселону»

Об этом сообщает Independent.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Форвард «Барселоны» Лионель Месси поддерживает идею с возвращением на «Камп Ноу» нападающего сборной Бразилии Неймара.

Аргентинец считает, что его связка с игроком «ПСЖ» и Луисом Суаресом была одной из сильнейших за его карьеру в каталонском клубе.

Напомним, Неймар покинул сине-гранатовых летом 2017 года, став игроком французского клуба. Его переход обошелся команде из Парижа в 222 млн евро.

Ранее сообщалось, что руководство клуба готово отпустить Неймара летом 2019 года, если им удастся пригласить форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Сижу во втором ряду, радуюсь. И тут Хабиб прыгнгул!"
"Может, он остался добрым?" - что говорят о Кокорине в его родных Валуйках
У «Зенита» ничего не получилось в Самаре. Не считая победы
У ЦСКА была очевидная слабость. «Краснодар» ею воспользовался
«Реал Мадрид» не уверен в кандидатуре Антонио Конте
Роналду рассказал, почему покинул «Реал»
Шоу на Skate Canada: стриптиз Туктамышевой, пижама Медведевой
Сейв вратаря ЦСКА вошел в число лучших в 3-м туре ЛЧ
«Рубин» принимает «Спартак» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь