СМИ: Месси выступает за возвращение Неймара в «Барселону»
Об этом сообщает Independent.
Об этом сообщает Independent.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси поддерживает идею с возвращением на «Камп Ноу» нападающего сборной Бразилии Неймара.
Аргентинец считает, что его связка с игроком «ПСЖ» и Луисом Суаресом была одной из сильнейших за его карьеру в каталонском клубе.
Напомним, Неймар покинул
Ранее сообщалось, что руководство клуба готово отпустить Неймара летом 2019 года, если им удастся пригласить форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.