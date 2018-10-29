В изнасиловании обвиняют Роналду, но страдает его семья

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Ювентуса» выступил с очередным коротким заявлением по поводу обвинений в изнасиловании. Португалец рассказал, как его близкие восприняли участившиеся сообщения о сексуальных скандалах вокруг его имени.

— Я объяснил эту ситуацию своей подруге (Джорджине Родригес — Прим. «СЭ»). Мой сын еще слишком мал, чтобы это понять, — заявил France Football Роналду. — Хуже всего приходится моей матери и сестрам. Они ошеломлены и в то же время очень рассержены. Я впервые вижу их в таком состоянии.

Ранее Криштиану отмечал, что он и его адвокаты уверены в успешном исходе дела. В начале октября Роналду также высказывался по поводу скандальных публикаций: «Изнасилование — отвратительное преступление, которое противоречит всему, во что я верю и кем я являюсь. <…> Моя чистая совесть позволит мне спокойно ждать результатов всех расследований».

Что было в Вегасе, не осталось там

Первая информация о скандале в Лас-Вегасе появилась в 2017 году. По данным Football Leaks, в июне 2009 года португалец якобы изнасиловал девушку, имя которой не называлось. Лишь спустя через полгода стороне нападающего удалось договориться с возможной жертвой, которую тогда в прессе звали Сьюзан К. На то, чтобы замять дело, Роналду якобы заплатил ей 260 тысяч евро.

Этой осенью полиция Лас-Вегаса возобновила разбирательство. Немецкий Spiegel раскрыл имя девушки, которая обвинила Роналду в изнасиловании. Ей оказалась американская студентка Кэтрин Майорга. По словам одного из лучших футболистов мира, у него действительно была связь с той, кого раньше в мире знали как Сьюзан К, но все произошло по взаимному согласию. Она хотела получить от Роналду 227 тысяч долларов. Адвокаты Майорги заявляли, что из-за изнасилования девушка впала в депрессию и начала задумываться о суициде.

Дело не ограничилось одним обвинением со стороны Маойрги. Ее адвокат Лесли Стовал рассказала о том, что ей известно о существовании обвинений от еще трех девушек. Впрочем, на данный момент, никаких подробностей по другим возможным жертвам Роналду не появлялось.

Слова поддержки в адрес Роналду

«Ювентус» несколько дней хранил молчание, но все-таки высказался о сексуальном скандале вокруг своей главной звезды.

«Криштиану Роналду в последние месяцы демонстрировал профессионализм и преданность делу, что ценится всеми в “Ювентусе”. События, которые якобы развернулись десять лет назад, не влияют на эту точку зрения. Такого же мнения придерживаются все, кто общается с великим чемпионом», — говорилось в сообщении пресс-службы туринцев.

Поддержали игроки и его близкие. Так, сестра Роналду Катя Авейру запустила флешмоб в Инстаграме в поддержку брата. Публично выступила и его мать Долорес.

Имиджевые потери игрока и «Ювентуса»

Первые же сообщения о скандале с Роналду встревожили компании, чьим рекламным лицом он является. В отличие от мельдониевого дела Марии Шараповой, спонсоры не стали рубить с плеча и разрывать заключенные контракты. Но если их худшие опасения подтвердятся — выхода у них не останется.

Скандалы вокруг имени португальца нанесли вред и его клубу. Максимальная стоимость одной акции «старой синьоры» на Миланской фондовой бирже после перехода Роналду достигала 1,68 евро. За последний месяц эта цифра упала с 1,48 евро до 0,96 евро. Информационный фон не может не повлиять на инвестиционную привлекательность «Юве». Если в ближайшие месяцы ситуация не изменится, последствия для клуба могут быть плачевными.

«Она говорила, что не хочет, но позволяла это делать»

Хакеры Football Leaks представили общественности показания Роналду. Нападающий в своем выступлении отмечал, что девушка не звала на помощь.

«Она говорила, что не хочет, но позволяла это делать. После того, как все закончилось, я извинился. Она не кричала и не звала на помощь».

Затем появились сообщения о том, что адвокат Роналду Петер Кристиансен остался недоволен тем, как прошла встреча со следователями. При этом он сохраняет позитивный настрой и верит, что его клиента признают невиновным.

Темное манчестерское прошлое

Немногие помнят, но эти обвинения в изнасиловании — не первые в жизни Роналду. 13 лет назад португальцу и его другу были предъявлены аналогичные обвинения. Тогда дело не было открыто из-за нехватки улик.

Роналду и его защита будут делать все, чтобы положительный, для них, исход разбирательства повторился. Но сейчас информации больше и, вряд ли, португальцу удастся выйти сухим из воды. То, как американское общество в последние годы разрушило карьеры нескольких звезд шоу-бизнеса, должно пугать футболиста. В медийном пространстве США персоной нон грата стал даже обладатель двух «Оскаров» Кевин Спейси. Так что игроку в «соккер», пусть и лучшему, громкий скандал вряд ли сойдет с рук.