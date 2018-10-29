Марсело пропустит не менее двух недель из-за травмы
Защитник мадридского «Реала» Марсело получил травму в матче 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (1:5), сообщает Marca.
Защитник мадридского «Реала» Марсело получил травму в матче 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (1:5), сообщает Marca.
По информации издания, после медицинского обследования у бразильского футболиста было диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги. Ожидается, что срок восстановления защитника «сливочных» составил не менее двух недель. Таким образом, Марсело не выйдет на поле до перерыва на международные матчи, который произойдёт в ноябре.
Напомним, в сентябре Марсело получил аналогичную травму и вернулся к тренировкам в общей группе команды 18 октября в преддверии матча 9-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (1:2).
«Барселона», набрав 21 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Реал» (14) занимает 9-е место.