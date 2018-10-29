Марсело пропустит не менее двух недель из-за травмы

По информации издания, после медицинского обследования у бразильского футболиста было диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги. Ожидается, что срок восстановления защитника «сливочных» составил не менее двух недель. Таким образом, Марсело не выйдет на поле до перерыва на международные матчи, который произойдёт в ноябре.