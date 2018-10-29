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21:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Марсело пропустит не менее двух недель из-за травмы

Защитник мадридского «Реала» Марсело получил травму в матче 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (1:5), сообщает Marca.

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Источник: Reuters

По информации издания, после медицинского обследования у бразильского футболиста было диагностировано повреждение камбаловидной мышцы правой ноги. Ожидается, что срок восстановления защитника «сливочных» составил не менее двух недель. Таким образом, Марсело не выйдет на поле до перерыва на международные матчи, который произойдёт в ноябре.

Напомним, в сентябре Марсело получил аналогичную травму и вернулся к тренировкам в общей группе команды 18 октября в преддверии матча 9-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (1:2).

«Барселона», набрав 21 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Реал» (14) занимает 9-е место.

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