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22:08 (мск), источник: ТАСС

Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в мире в Instagram

ТАСС, 29 октября. Нападающий сборной Португалии по футболу и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду набрал рекордное количество подписчиков в социальной сети Instagram.

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Источник: Reuters

С 2016 года самым популярным человеком в Instagram была американская певица Селена Гомес. На данный момент за ее аккаунтом в соцсети следят более 144 миллионов 318 тысяч человек. На странице Роналду в понедельник подписчиков стало более 144 миллионов 331 тысячи. Таким образом, португальский футболист стал самым популярным человеком в Instagram.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. Летом текущего года 33-летний футболист перешел из испанского «Реала» в «Ювентус» за €100 млн.

Сервис Instagram, предназначенный для размещения фотографий и видеороликов, был запущен в октябре 2010 года и изначально был разработан для мобильных устройств от компании Apple («Эппл»). В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android («Андроид»). В том же году Facebook купила компанию Instagram за 1 млрд долларов.

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