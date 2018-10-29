Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в мире в Instagram

Источник: Reuters

С 2016 года самым популярным человеком в Instagram была американская певица Селена Гомес. На данный момент за ее аккаунтом в соцсети следят более 144 миллионов 318 тысяч человек. На странице Роналду в понедельник подписчиков стало более 144 миллионов 331 тысячи. Таким образом, португальский футболист стал самым популярным человеком в Instagram.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. Летом текущего года 33-летний футболист перешел из испанского «Реала» в «Ювентус» за €100 млн.