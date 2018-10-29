«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Сиссоко и Ламела — в основе хозяев

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Сиссоко и Ламела — в основе хозяев

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити» на матч 10-го тура чемпионата Англии, который состоится сегодня, 29 октября, в Лондоне на стадионе «Уэмбли».