«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Сиссоко и Ламела — в основе хозяев
Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити» на матч 10-го тура чемпионата Англии, который состоится сегодня, 29 октября, в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити» на матч 10-го тура чемпионата Англии, который состоится сегодня, 29 октября, в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Дайер, Дембеле, Сиссоко, Ламела, Лукас, Кейн.
Запасные: Гассанига, Орье,
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Лапорт, Менди, Фернандиньо, Сильва, Марез, Силва, Стерлинг, Агуэро.
Запасные: Мурич, Компани, Де Брёйне, Зане, Отаменди, Жезус, Фоден.
Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» начнётся в 23:00 мск.