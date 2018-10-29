Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур0
Манчестер Сити1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио0
Интер3
Футбол. Премьер-лига
29.10
Рубин1
Спартак1
Футбол. Премьер-лига
29.10
Крылья Советов0
Зенит1
Футбол. Зарубежный
28.10
Севилья2
Уэска1
Футбол. Зарубежный
28.10
Марсель0
ПСЖ2
Все события
Фоторепортажи
15Газзаев поздравил гандболистов сборной России с победой над Италией
9«Зенит» победил «Бордо», Дзюба не забил пенальти
29 октября, источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Сиссоко и Ламела — в основе хозяев

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити» на матч 10-го тура чемпионата Англии, который состоится сегодня, 29 октября, в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Наверх

«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэвис, Дайер, Дембеле, Сиссоко, Ламела, Лукас, Кейн.

Запасные: Гассанига, Орье, Уолкер-Питерс, Уинкс, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Лапорт, Менди, Фернандиньо, Сильва, Марез, Силва, Стерлинг, Агуэро.

Запасные: Мурич, Компани, Де Брёйне, Зане, Отаменди, Жезус, Фоден.

Матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» начнётся в 23:00 мск.

Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Русская фигуристка разделась во время показательного выступления в Канаде!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
У «Зенита» ничего не получилось в Самаре. Не считая победы
Ничья «Спартака». Бердыев не позволил Рианчо впечатлить Федуна
Главный тренер мадридского «Реала» отправлен в отставку
Роналду рассказал, почему покинул «Реал»
Шоу на Skate Canada: стриптиз Туктамышевой, пижама Медведевой
Сейв вратаря ЦСКА вошел в число лучших в 3-м туре ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь