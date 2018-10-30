За последние 89 лет лишь один тренер руководил «Реалом» меньше, чем Лопетеги
Хулен Лопетеги был отправлен в отставку с поста главного тренера мадридского «Реала» проведя во главе команды всего 14 матчей.
Хулен Лопетеги был отправлен в отставку с поста главного тренера мадридского «Реала» проведя во главе команды всего 14 матчей.
За последние 89 лет только один наставник был уволен из королевского клуба раньше. В 2004 году «Реал» провёл лишь шесть матчей под руководством Антонио Камачо, после чего наставник был уволен.
Напомним, что 52-летний Лопетеги возглавил «Реал» минувшим летом. Тогда наставник подписал контракт с мадридцами ещё будучи главным тренером сборной Испании. Но когда об этом узнало руководство испанской федерации футбола, Лопетеги был уволен.
После 10 туров «Реал», набрав 14 очков, занимает лишь девятую позицию в турнирной таблице испанского национального чемпионата. В последнем туре «Реал» на выезде проиграл «Барселоне» со счётом 1:5.