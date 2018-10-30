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00:41 (мск), источник: Чемпионат.com

За последние 89 лет лишь один тренер руководил «Реалом» меньше, чем Лопетеги

Хулен Лопетеги был отправлен в отставку с поста главного тренера мадридского «Реала» проведя во главе команды всего 14 матчей.

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Источник: Reuters

За последние 89 лет только один наставник был уволен из королевского клуба раньше. В 2004 году «Реал» провёл лишь шесть матчей под руководством Антонио Камачо, после чего наставник был уволен.

Напомним, что 52-летний Лопетеги возглавил «Реал» минувшим летом. Тогда наставник подписал контракт с мадридцами ещё будучи главным тренером сборной Испании. Но когда об этом узнало руководство испанской федерации футбола, Лопетеги был уволен.

После 10 туров «Реал», набрав 14 очков, занимает лишь девятую позицию в турнирной таблице испанского национального чемпионата. В последнем туре «Реал» на выезде проиграл «Барселоне» со счётом 1:5.

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