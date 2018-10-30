Дубль Икарди помог «Интеру» разгромить «Лацио» в гостевом матче Серии А

Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился разгромной победой гостей со счётом 3:0.
Голами в составе миланской команды отметились полузащитник Марсело Брозович и нападающий Мауро Икарди, оформивший дубль в этой встрече. Таки образом, «Интер» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до шести матчей.
«Лацио» имеет в активе 18 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Миланский «Интер» (22) поднялся на 2-е место в таблице.
В следующем туре чемпионата Италии римская команда 4 ноября примет на своём поле СПАЛ, а подопечные Лучано Спаллетти на день раньше проведут матч с «Дженоа».