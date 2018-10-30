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00:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Икарди помог «Интеру» разгромить «Лацио» в гостевом матче Серии А

В матче 10-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал миланский «Интер».

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Источник: Reuters

Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился разгромной победой гостей со счётом 3:0.

Голами в составе миланской команды отметились полузащитник Марсело Брозович и нападающий Мауро Икарди, оформивший дубль в этой встрече. Таки образом, «Интер» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до шести матчей.

«Лацио» имеет в активе 18 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Миланский «Интер» (22) поднялся на 2-е место в таблице.

В следующем туре чемпионата Италии римская команда 4 ноября примет на своём поле СПАЛ, а подопечные Лучано Спаллетти на день раньше проведут матч с «Дженоа».

Лацио 0:3
Первый тайм: 0:2
Интер
29.10.2018, 22:30 основной раунд: 10-й тур Olimpico
Главные тренеры
Симоне Индзаги Лучано Спаллетти
Голы
9 Мауро Икарди 28′
77 Марсело Брозович 41′
9 Мауро Икарди (Б. Валеро) 70′
Составы
Томас Стракоша 1
Луис Фелипе 3
Франческо Ачерби 33
Адам Марушич 77
Марко Пароло 16
Сенад Лулич 19
Сергей Милинкович-Савич 21
31′ Чиро Иммобиле 17
48′ 78′ Штефан Раду 26
Бартоломеу Жакинту Баштуш 15
34′ Милан Бадель 25
71′ Данило Катальди 32
69′ Фелипе Кайседо 20
Карлос Хоакин Корреа 11
1 Самир Ханданович
2 Шиме Врсалько 48′
18 Квадво Асамоа 26′
23 Миранда
37 Милан Шкриньяр
77 Марсело Брозович 18′
9 Мауро Икарди
44 Иван Перишич
8 Матиас Весино 87′
5 Роберто Гальярдини
15 Жоау Мариу 57′
20 Борха Валеро
16 Маттео Политано 88′
11 Кейта Бальде
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 7
7 Угловые 6
13 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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