Дубль Икарди помог «Интеру» разгромить «Лацио» в гостевом матче Серии А

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Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершился разгромной победой гостей со счётом 3:0.

Голами в составе миланской команды отметились полузащитник Марсело Брозович и нападающий Мауро Икарди, оформивший дубль в этой встрече. Таки образом, «Интер» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до шести матчей.

«Лацио» имеет в активе 18 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Миланский «Интер» (22) поднялся на 2-е место в таблице.