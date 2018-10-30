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01:18 (мск), источник: Советский спорт

Убитое поле — убитая игра. «Ман Сити» победил «Тоттенхэм» и стал лидером АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде добился минимальной победы над «Тоттенхэмом» в центральном матче 10-го тура АПЛ.

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НФЛ ИСПОРТИЛА ПОЛЕ НА УЭМБЛИ

В очередной раз АПЛ вынесла на понедельник центральный матч тура. Штука грамотная, особенно если учесть класико вечером воскресенья и традиционно слабый интерес к топовым играм днем в субботу. Так что на Уэмбли встречались две классные команды одна самая дорогая, а другая самая доморощенная и все атрибуты такого же матча внутренне ожидались.

Но настроение подпортил убитый газон. 28 октября, то есть сутки с небольшим до начала матча, на поле главного лондонского стадиона прошел матч НФЛ между Джексонвиллем и Филадельфией (18:24). Мало того, что покрытие превратилось в требуху, так с него еще не смогли свести американофутбольную разметку. С трибуны все это смотрелось просто ужасно.

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Основные составы у тех и других немного удивили. У Тоттенхэма в старте не было ключевых Деле Алли и Кристиана Эриксена, а у Ман Сити на скамейке начинали Кевин Де Брюйне и Лерой Сане. Еще до стартового свистка команды выстроились в центральном круге и почтили минутой молчания погибших в войнах на территории Великобритании.

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ПОЧЕМУ СИТИ НЕ РАЗОРВАЛ ТОТТЕНХЭМ?

Тоттенхэм конечно феерически провалил первый тайм. Команда будто не знала, как отобрать мяч у Сити, через какие зоны вылетать вперед и за счет чего можно выходить из обороны в атаку. И пока Маурисио Почеттино ломал голову, соперник отличился. На 6-й минуте Рияд Марез забил простейший гол. После выноса Эдерсона мяч мимо себя пропустил Кевин Триппьер. Просто мяч подобрал Рахим Стерлинг и выкатил на набегающего Мареза. Алжирец без труда поразил ворота Уго Льориса.

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Дальше силами Харри Кейна шпоры чуть не отыграли этот гол спустя пару минут. И в принципе до середины тайма все. Во второй его половине доминировал Сити, но тоже не мог забить еще. Шансы имели Бернарду Силва, Давид Сильва и тот же Марез. Высокая скорость, борьба, контратаки, ошибки все было, кроме большого количества моментов и, следовательно, голов. Но низ оправдывала важность матча.

КОРОЛИ ЗАГУБЛЕННЫХ МОМЕНТОВ

После перерыва количество голевых моментов в разы увеличилось. Тоттенхэм живее задвигался впереди после выхода свежих Алли и Эриксона. У лондонцев появилась куча возможностей отыграться, но в ворота тупо не летело. У Сити тоже не летело, но те то забили свой момент. И могли удвоить преимущество на 55-й минуте, когда Марез стрелял справа на Сильву. Испанец как-то неряшливо принял мяч, хотя мог бить в касание с нескольких метров в полупустые ворота.

У хозяев самый острый момент возник за 10 минут до конца матча. Вперед убежали Ламела и Алли, англичанин собрал вокруг себя нескольких соперников и с левого края штрафной выдал разрезающий пас на ход на Лукаса Моуру. Бразилец с 12 метров умудрился пробить выше дальней девятки. Такие забивают во дворах, на коробках и полях любых ПТУ. Как так, Лукас?

Вот и вышел Ман Сити на первое место, обойдя Ливерпуль по лучшей разнице мячей. В АПЛ наступило двоевластие. А Тоттенхэм не смог обойти Арсенал и остался на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Бой мастодонтов на ужасном поле оказался несмотрибельным. Игру по настроению вытянула только концовка и по большей мере надуманная интрига.

Тоттенхэм Хотспур 0:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
29.10.2018, 23:00 основной раунд: 10-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Хосеп Гвардьола
Голы
26 Рияд Махрез (Р. Стерлинг) 6′
Составы
Юго Ллорис 1
Киран Триппьер 2
90+4′ Бен Дэйвис 33
Тоби Алдервейрелд 4
Давинсон Санчес 6
Мусса Сиссоко 17
Эрик Ламела 11
Харри Кейн 10
45′ 81′ Родригес Моура Лукас 27
Кристиан Эриксен 23
67′ Эрик Дайер 15
Харри Уинкс 8
75′ Мусса Дембеле 19
Деле Алли 20
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
22 Бенжамен Менди
5 Джон Стоунс
14 Эмерик Ляпорт 53′
20 Бернарду Силва
25 Фернандинью 61′
7 Рахим Стерлинг
21 Давид Сильва 89′
4 Венсан Компани
10 Серхио Агуэро 71′
17 Кевин Де Брейне
26 Рияд Махрез 90′
33 Габриэл Жезус
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 6
3 Угловые 6
13 Фолы 13
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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