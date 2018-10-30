Убитое поле — убитая игра. «Ман Сити» победил «Тоттенхэм» и стал лидером АПЛ

НФЛ ИСПОРТИЛА ПОЛЕ НА УЭМБЛИ

В очередной раз АПЛ вынесла на понедельник центральный матч тура. Штука грамотная, особенно если учесть класико вечером воскресенья и традиционно слабый интерес к топовым играм днем в субботу. Так что на Уэмбли встречались две классные команды одна самая дорогая, а другая самая доморощенная и все атрибуты такого же матча внутренне ожидались.

Но настроение подпортил убитый газон. 28 октября, то есть сутки с небольшим до начала матча, на поле главного лондонского стадиона прошел матч НФЛ между Джексонвиллем и Филадельфией (18:24). Мало того, что покрытие превратилось в требуху, так с него еще не смогли свести американофутбольную разметку. С трибуны все это смотрелось просто ужасно.

Основные составы у тех и других немного удивили. У Тоттенхэма в старте не было ключевых Деле Алли и Кристиана Эриксена, а у Ман Сити на скамейке начинали Кевин Де Брюйне и Лерой Сане. Еще до стартового свистка команды выстроились в центральном круге и почтили минутой молчания погибших в войнах на территории Великобритании.

ПОЧЕМУ СИТИ НЕ РАЗОРВАЛ ТОТТЕНХЭМ?

Тоттенхэм конечно феерически провалил первый тайм. Команда будто не знала, как отобрать мяч у Сити, через какие зоны вылетать вперед и за счет чего можно выходить из обороны в атаку. И пока Маурисио Почеттино ломал голову, соперник отличился. На 6-й минуте Рияд Марез забил простейший гол. После выноса Эдерсона мяч мимо себя пропустил Кевин Триппьер. Просто мяч подобрал Рахим Стерлинг и выкатил на набегающего Мареза. Алжирец без труда поразил ворота Уго Льориса.

Дальше силами Харри Кейна шпоры чуть не отыграли этот гол спустя пару минут. И в принципе до середины тайма все. Во второй его половине доминировал Сити, но тоже не мог забить еще. Шансы имели Бернарду Силва, Давид Сильва и тот же Марез. Высокая скорость, борьба, контратаки, ошибки все было, кроме большого количества моментов и, следовательно, голов. Но низ оправдывала важность матча.

КОРОЛИ ЗАГУБЛЕННЫХ МОМЕНТОВ

После перерыва количество голевых моментов в разы увеличилось. Тоттенхэм живее задвигался впереди после выхода свежих Алли и Эриксона. У лондонцев появилась куча возможностей отыграться, но в ворота тупо не летело. У Сити тоже не летело, но те то забили свой момент. И могли удвоить преимущество на 55-й минуте, когда Марез стрелял справа на Сильву. Испанец как-то неряшливо принял мяч, хотя мог бить в касание с нескольких метров в полупустые ворота.

У хозяев самый острый момент возник за 10 минут до конца матча. Вперед убежали Ламела и Алли, англичанин собрал вокруг себя нескольких соперников и с левого края штрафной выдал разрезающий пас на ход на Лукаса Моуру. Бразилец с 12 метров умудрился пробить выше дальней девятки. Такие забивают во дворах, на коробках и полях любых ПТУ. Как так, Лукас?