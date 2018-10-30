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02:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Повторит ли Солари путь Зидана? У «Реала» новый тренер

Хулен Лопетеги уволен, его место занял аргентинский рулевой «сливочного» дубля.

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Источник: AP 2018

Быстрее Лушембургу

В минувшее воскресенье «Барселона», разгромив «Реал» в класико (5:1), «уволила» Хулена Лопетеги с поста главного тренера «Королевского клуба» де-юре. В понедельник руководство мадридцев, выпустив вечером официальное заявление, оформило это де-факто.

За четыре месяца баскский специалист потерял две статусные должности — в сборной Испании и «Реале», — став самой быстрой принесенной жертвой в эру президентства Флорентино Переса. До него этот титул носил бразилец Вандерлей Лушембургу, с которым «сливочные» начали сезон-2005/06, и которого уволили уже 5 декабря 2005-го. Октябрьские проводы Лопетеги — новый рекорд.

Пинок под зад от руководства

В третьем абзаце заявления «Реала» по поводу расторжения контракта с баском «сливочное» руководство катком проехалось по уже бывшему главному тренеру:

«Мы понимаем, что существует огромное несоответствие между качеством игроков «Реала», среди которых фигурируют восемь номинантов на «Золотой мяч"-2018, чего прежде никогда не было в клубной истории, и текущими результатами команды».

Эти слова про «огромное несоответствие» — как свист опускающейся гильотины, команда «Пли!». Или, как об этом высказались в Испании, — пинок под зад.

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Сменщик Лопетеги

Исполняющим обязанности главного тренера «Реала» после этого пинка стал тренер «Кастильи» («сливочного» дубля), 42-летний аргентинец Сантьяго Солари. Бывший полузащитник, в начале нулевых он пять сезонов оттрубил в «Королевском клубе», застав не самые хлебные времена — мадридский этап карьеры оставил на его трофейной полке два испанских чемпионства и два Суперкубка страны.

В 2013 году Солари оказался в системе «Реала» уже как начинающий тренер и прошел несколько ступеней — «кадеты» (15−16 лет), «хувениль» (17−19 лет), — после чего летом 2016-го возглавил «Кастилью». Спустя два полных сезона и 10 туров в нынешнем розыгрыше сегунды Б (третий испанский дивизион) Солари отправился на повышение.

Повторная рокировка

Ситуация эта в точности повторяет рокировку Рафаэля Бенитеса и Зинедина Зидана, которую Перес провернул в январе 2016-го: испанец был уволен, француза перевели в первую команду из дубля. Чем это закончилось, мы все прекрасно знаем: «Реал» собрал лучший урожай наград в новейшей истории клуба — три победы в Лиге чемпионов подряд и россыпь других трофеев. Есть ли у Солари шанс повторить увитый лавром путь Зидана?

Вариант с Конте

Теоретически возможно все, а вот практически… Для начала, нет никакой конкретики с будущим Солари: он может быть исполняющим обязанности только две недели — не позднее, чем через 15 дней руководство «Реала» должно назвать имя нового главного тренера. Активнее всего пока обсуждается вариант с Антонио Конте, но в нем есть важный нюанс.

Итальянец прекрасно помнит про 10 миллионов евро неустойки, которые полагаются ему за разрыв контракта с «Челси». «Синие», правда, действуют разумно и экономно — соглашение с бывшим тренером не аннулируют, продолжая выплачивать ему зарплату. Но как только Конте свяжет себя новыми обязательствами с кем бы то ни было, эти оставшиеся деньги растают в воздухе, как карета Золушки. И он готов пойти на это, только будучи полностью уверенным в выполнении его требований.

Требования уже определены — Конте необходимы центральный нападающий и центральный защитник, без этих трансферов он в «Реал» ни ногой. Насколько можно судить из испанских источников, такие запросы несколько остудили пыл Переса по отношению к итальянцу, и над его появлением в Мадриде пока повис туман.

Две недели Солари

Поэтому сейчас можно утверждать лишь то, что Солари проведет в тренерском кресле «Реала» как минимум четыре игры: ближайшая уже в среду, в Кубке Испании против «Мелильи», плюс два матча в ла лиге — с «Вальядолидом» и «Сельтой», — и лигочемпионский выезд в Чехию к «Виктории» Пльзень.

Совершить какой-либо переворот за это время ему вряд ли удастся — разве что больше игрового времени получит 18-летний бразильский вундеркинд Винисиус Жуниор, пришедший из «Фламенгу» и стоивший «Реалу» 45 миллионов евро, на которого совсем не обращал внимания Лопетеги, и который ярко проявил себя в «Кастилье» (четыре гола и результативная передача в пяти матчах).

Более детально оценивать перспективы Солари (или кого-то другого) стоит по истечении этих двух недель. Пока что пожар в «королевском» дворце Перес пытается потушить проверенным два с половиной года назад способом. Сработает ли это во второй раз — большой вопрос.

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