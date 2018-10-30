Роналду раскрыл имя главного виновника его ухода из «Реала»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что ушел из мадридского «Реала»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что ушел из мадридского «Реала»
«Я чувствовал, что внутри клуба отношение ко мне изменилось. Особенно изменилось оно у президента Переса. В первые четыре или пять лет я чувствовал себя Криштиану Роналду. Потом этого не было. Президент смотрел на меня так, будто я больше не был незаменимым для них», — отметил Роналду.
Он отметил, что не видел у Переса желания предотвратить его уход из «Реала». Также португалец заверил, что его переход в «Ювентуса» не связан с желанием заработать больше: «Если бы я хотел денег, то переехал в Китай, где мне бы заплатили в пять раз больше. Разница в том, что “Юве” хотел меня, и они показали мне это».
Также в интервью France Footbal он отметил, что считает себя достойным получить шестой «Золотой мяч». В то же время Роналду дал понять, что для него это не главное.
Португалец играл в «Реале» с 2009 года и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе команды нападающий четырежды становился победителем Лиги чемпионов. В «Ювентус» он ушел летом 2018-го.