Роналду раскрыл имя главного виновника его ухода из «Реала»

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«Я чувствовал, что внутри клуба отношение ко мне изменилось. Особенно изменилось оно у президента Переса. В первые четыре или пять лет я чувствовал себя Криштиану Роналду. Потом этого не было. Президент смотрел на меня так, будто я больше не был незаменимым для них», — отметил Роналду.

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Он отметил, что не видел у Переса желания предотвратить его уход из «Реала». Также португалец заверил, что его переход в «Ювентуса» не связан с желанием заработать больше: «Если бы я хотел денег, то переехал в Китай, где мне бы заплатили в пять раз больше. Разница в том, что “Юве” хотел меня, и они показали мне это».

Также в интервью France Footbal он отметил, что считает себя достойным получить шестой «Золотой мяч». В то же время Роналду дал понять, что для него это не главное.