СМИ: защитник «Реала» Марсело пропустит две недели из-за травмы
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии по футболу Марсело выбыл на две недели
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии по футболу Марсело выбыл на две недели
Марсело получил повреждение в воскресенье в матче чемпионата Испании с «Барселоной» (1:5).
Другому футболисту «Реалу» форварду Мариано Диасу потребуется до 15 дней, чтобы вернуться к полноценным тренировкам после травмы.
«Реал» в понедельник отправил в отставку с поста главного тренера Хулена Лопетеги. Мадридский клуб после десяти туров занимает девятое место в чемпионате Испании.