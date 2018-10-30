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12:55 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: защитник «Реала» Марсело пропустит две недели из-за травмы

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии по футболу Марсело выбыл на две недели из-за мышечной травмы, сообщает Marca.

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Источник: Reuters

Марсело получил повреждение в воскресенье в матче чемпионата Испании с «Барселоной» (1:5). Из-за травмы бразилец не выйдет на поля до ноябрьского перерыва на матчи сборных.

Другому футболисту «Реалу» форварду Мариано Диасу потребуется до 15 дней, чтобы вернуться к полноценным тренировкам после травмы.

«Реал» в понедельник отправил в отставку с поста главного тренера Хулена Лопетеги. Мадридский клуб после десяти туров занимает девятое место в чемпионате Испании.

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