СМИ: защитник «Реала» Марсело пропустит две недели из-за травмы

Источник: Reuters

Марсело получил повреждение в воскресенье в матче чемпионата Испании с «Барселоной» (1:5). Из-за травмы бразилец не выйдет на поля до ноябрьского перерыва на матчи сборных.

Другому футболисту «Реалу» форварду Мариано Диасу потребуется до 15 дней, чтобы вернуться к полноценным тренировкам после травмы.