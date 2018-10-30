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12:44 (мск), источник: Матч ТВ

Итальянец будет закручивать гайки. Конте в «Реале» — это авантюра

Более неподходящего топ-тренера для Мадрида найти трудно.

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Источник: Reuters

Матч против «Барселоны» был определяющим для тренера мадридского «Реала» Хулена Лопетеги. Как бы ни хотел президент клуба Флорентино Перес досрочно отпускать специалиста, которого он летом увел у Испанской федерации футбола, кризис в команде изрядно затянулся. Для увольнения нужна была последняя весомая причина. Ее предоставил Луис Суарес.

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Внимание прессы моментально переключилось на итальянского специалиста Антонио Конте. Бывшего тренера «Челси» сватали в испанскую столицу еще летом, сразу после того, как об уходе объявил Зинедин Зидан. Сейчас решение назначить Конте выглядит очевидным — на рынке просто нет свободных тренеров подходящего для топ-клуба калибра. Но на самом деле Перес влезает в очередную авантюру.

Плохой полицейский

Зинедин Зидан на прощальной пресс-конференции довольно откровенно объяснял свой уход: «Я больше не могу мотивировать своих футболистов». Отношения французского специалиста с игроками были выстроены не по классической схеме «тренер — футболист». Зидан никогда не выдавал себя за тактического фрика, он скорее был старшим товарищем, прекрасно знавшим, что такое быть одним из лучших игроков мира в составе «Реала».

Лопетеги тоже определяют как тренера-психолога, но другого формата: его конек — работа с молодежью, раскрытие индивидуального потенциала. Неудивительно, что задумав массовое омоложение состава и приобретя несколько очень талантливых юнцов, Флорентино Перес остановил выбор именно на Лопетеги и не побоялся критики за несвоевременное подписание контракта. Это был первый желанный выбор президента «Реала» со времен Анчелотти (Бенитес был «планом Б», Зидана назначили после провала этого «плана Б»).

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Конте — принципиально другой. Для поклонника ван Гала и Сарри схемы и функции важнее футболистов.

Сделав себе имя в командах без звезд, Конте реанимировал «Ювентус» через коллективную пахоту, «Челси» при нем был наименее звездным, но наиболее эффективным за последние годы. Его принципы строятся не на именах игроков, а на работе, которую они выполняют.

«Он невероятно щепетильный. Нет даже малейшей детали, о которой он не знал бы. Большинство людей никогда не заметит те вещи, которые подмечает Конте. На тренировках он воссоздает ситуации, которые должны случиться в ближайшем матче — это помогает нам побеждать», — рассказывал защитник «Челси» Давид Луиз.

«Конте очень много времени посвящает тактике. Это не всегда приятно игрокам, приходится много бегать, защищаться и выполнять другую работу, но зато в выходные мы четко знаем, что требуется сделать», — добавлял Эден Азар.

Последним тренером в «Реале», который перегружал игроков тактикой и черновой работой был Рафаэль Бенитес. Популярности он не снискал — за странный подход и отсутствие богатого футбольного прошлого в команде его за глаза называли «десяткой». Отсутствие поддержки со стороны раздевалки стало одним из факторов быстрого увольнения испанца. Второй сезон Конте в «Челси» был битком набит разговорами о том, как футболисты устают от тяжелой работы, и что итальянец совсем не идет на компромиссы.

Можно ли представить, что избалованные вольницей Зидана и выигравшие Лигу чемпионов несколько раз подряд ветераны «Реала» с радостью воспримут суровые методы Конте?

Ключевая роль центрфорварда

Чтобы понять тренерский стиль Конте, прежде всего надо при просмотрах матчей обратить внимание на позицию центрфорварда.

Нападающий в его схемах никогда не будет свободным художником на большой территории, это всегда метроном, задающий ритм действий всей остальной команде.

«Я пришел из “Мадрида” и сборной Испании, где футбол воспринимается как игра пространств, а не игра ситуаций, как в “Челси”. В тактическом плане у нас итальянская команда. Всегда делаешь то, что требует схема. Форвард служит ориентиром для партнеров. По сути команда играет на тебя, даже не глядя. Мяч достигает флангового защитника, он сразу ищет нападающего или даже отдает мяч не глядя. Девятый номер всегда находится ближе к мячу, чем центральный защитник, играющий у того же фланга», — рассказывал Альваро Мората.

Мората и Диего Коста при всех их возможных недостатках — образец форварда в системе Конте. И если мы пытаемся оценить, останется ли в «Реале» Бензема или Флорентино Перес купит наконец чистую «девятку» а-ля Мауро Икарди, то все предположения должны выдвигаться через призму прошлого опыта итальянца. Бензема — трудяга, которого после «Лиона» сначала долго переучивали быть подыгрывающим, а в этом году просили вспомнить времена форварда-убийцы. Способен игрок, которого Моуринью называл «ленивым котом», стать ключевым игроком в системе итальянского специалиста?

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Чем в очередной раз чему-то новому учить Бензема, Конте было бы легче в третий раз забрать в команду Альваро Морату, тем более, что 26-летний нападающий — кровь и плоть мадридского «Реала», принимающий ценности специфического тренера и готовый транслировать их в раздевалке. С Диего Костой Конте тоже встретится в Мадриде, но увы, только во время дерби с «Атлетико».

Минус Модрич или Иско, нет места Бэйлу

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Две основных схемы Конте: 3−4−3 и 3−5−2. Три подвижных центральных защитника, закрывающие всю бровку латерали, один чистый опорник и вариативное нападение, где-либо под форвардом-метрономом действуют два творческих полузащитника, либо два таких метронома напрямую связаны с компактной полузащитой. Нынешний состав целиком в обе схемы не запихаешь, кто-то постоянно вываливается.

При схеме 3−4−3 остается лишь два места в центре полузащиты, и одно из них зарезервировано за Каземиро — пожалуй, самым профильным для Конте игроком в составе нынешнего «Мадрида». Из пары Крос-Модрич оставлять логичнее первого: немец моложе на пять лет, выполняет больше черновой работы и при этом всем доволен в клубе. Если Модрич хочет уехать в «Интер», он получит идеальное обоснование отъезда.

Если главную проблему Модрич видел в тренере Лопетеги и теперь захочет остаться, то Конте может играть в 3−5−2, что приведет к потере одной позиции креативного атакующего хава впереди. Теоретически это позиция Иско, который совсем не готов к итальянскому уровню тактических требований. Можно называть его испанским вариантом Эдена Азара в схеме Конте, но Азару пришлось долго адаптироваться и при этом он был не в восторге от совместной работы. В Лондоне сейчас шутят, что как только стало известно о грядущем назначении Конте в «Реал», в «Челси» выдохнули облегченно — значит, Азар туда не перейдет.

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И не менее важный вопрос — что делать с Бэйлом? Излюбленная позиция очень крайнего нападающего, практически вингера у Конте отсутствует. Бровки заберут на себя Марсело и Карвахаль. То есть, валлийцу придется либо вспоминать начало карьеры и возвращаться на позицию моторного крайнего защитника (что вряд ли соответствует его сегодняшним амбициям), либо учиться действовать совершенно иначе на позиции форварда. У Бэйла есть физические данные и талант для того, чтобы преуспеть при любом тренере, но и для него приход Конте — большой вызов в карьере, которая переходит в завершающий этап.

Неблагоприятные условия

Замена Бенитеса на Зидана по ходу сезона 2015/16 была хороша тем, что после тренера-тактика команда получала тренера-харизматика. Получивший в наследство организационный фундамент Зидан смог правильно выстроить коммуникацию с игроками и добиться успеха в первый же сезон. Сейчас ситуация обратная: тренера, делавшего ставку на коммуникацию, меняет жесткий теоретик.

Футбол, в который играет Конте, очень сложен для восприятия игроками. Особенно после простого футбола, в который «Реал» играл последние годы (простого не значит плохого).

Даже после полноценной предсезонки с итальянским тренером команде потребовалось бы несколько месяцев, чтобы адаптироваться. Сейчас конец октября, «Мадрид» на девятой строчке в чемпионате. Времени что-то долго калибровать нет.

Футбол, в который играет Конте, требует особого кадрового состава. В «Реале» собраны мастера своего дела, но для экс-тренера «Челси» это не универсальное понятие, ему нужны исполнители для конкретных задач и функций. Беда в том, что при Зидане «Реал» несколько лет вообще практически игнорировал трансферные окна, а под Лопетеги выстраивался идеологически другой проект. Конте рискует оказаться не в том месте и не в то время.

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«Уважение надо завоёвывать, оно не возникает просто так. Сами по себе громкие имена или выигранные титулы не имеют значения. Не нужно напоминать, с какими тренерами мы выиграли всё на свете. Для тренера уметь управлять игроками гораздо важнее тактического багажа знаний», — сказал после поражения в класико Серхио Рамос. Он не говорил про кого-то конкретного, но посыл капитана команды был понятен.

Не очень-то похоже на «добро пожаловать».

Станислав Рынкевич

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