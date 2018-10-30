Итальянец будет закручивать гайки. Конте в «Реале» — это авантюра
Более неподходящего
Более неподходящего
Матч против «Барселоны» был определяющим для тренера мадридского «Реала» Хулена Лопетеги. Как бы ни хотел президент клуба Флорентино Перес досрочно отпускать специалиста, которого он летом увел у Испанской федерации футбола, кризис в команде изрядно затянулся. Для увольнения нужна была последняя весомая причина. Ее предоставил Луис Суарес.
Внимание прессы моментально переключилось на итальянского специалиста Антонио Конте. Бывшего тренера «Челси» сватали в испанскую столицу еще летом, сразу после того, как об уходе объявил Зинедин Зидан. Сейчас решение назначить Конте выглядит очевидным — на рынке просто нет свободных тренеров подходящего для
Зинедин Зидан на прощальной
Лопетеги тоже определяют как
Сделав себе имя в командах без звезд, Конте реанимировал «Ювентус» через коллективную пахоту, «Челси» при нем был наименее звездным, но наиболее эффективным за последние годы. Его принципы строятся не на именах игроков, а на работе, которую они выполняют.
«Он невероятно щепетильный. Нет даже малейшей детали, о которой он не знал бы. Большинство людей никогда не заметит те вещи, которые подмечает Конте. На тренировках он воссоздает ситуации, которые должны случиться в ближайшем матче — это помогает нам побеждать», — рассказывал защитник «Челси» Давид Луиз.
«Конте очень много времени посвящает тактике. Это не всегда приятно игрокам, приходится много бегать, защищаться и выполнять другую работу, но зато в выходные мы четко знаем, что требуется сделать», — добавлял Эден Азар.
Последним тренером в «Реале», который перегружал игроков тактикой и черновой работой был Рафаэль Бенитес. Популярности он не снискал — за странный подход и отсутствие богатого футбольного прошлого в команде его за глаза называли «десяткой». Отсутствие поддержки со стороны раздевалки стало одним из факторов быстрого увольнения испанца. Второй сезон Конте в «Челси» был битком набит разговорами о том, как футболисты устают от тяжелой работы, и что итальянец совсем не идет на компромиссы.
Можно ли представить, что избалованные вольницей Зидана и выигравшие Лигу чемпионов несколько раз подряд ветераны «Реала» с радостью воспримут суровые методы Конте?
Чтобы понять тренерский стиль Конте, прежде всего надо при просмотрах матчей обратить внимание на позицию центрфорварда.
«Я пришел из “Мадрида” и сборной Испании, где футбол воспринимается как игра пространств, а не игра ситуаций, как в “Челси”. В тактическом плане у нас итальянская команда. Всегда делаешь то, что требует схема. Форвард служит ориентиром для партнеров. По сути команда играет на тебя, даже не глядя. Мяч достигает флангового защитника, он сразу ищет нападающего или даже отдает мяч не глядя. Девятый номер всегда находится ближе к мячу, чем центральный защитник, играющий у того же фланга», — рассказывал Альваро Мората.
Мората и Диего Коста при всех их возможных недостатках — образец форварда в системе Конте. И если мы пытаемся оценить, останется ли в «Реале» Бензема или Флорентино Перес купит наконец чистую «девятку»
Чем в очередной раз
Две основных схемы Конте: 3−4−3 и 3−5−2. Три подвижных центральных защитника, закрывающие всю бровку латерали, один чистый опорник и вариативное нападение,
При схеме 3−4−3 остается лишь два места в центре полузащиты, и одно из них зарезервировано за Каземиро — пожалуй, самым профильным для Конте игроком в составе нынешнего «Мадрида». Из пары
Если главную проблему Модрич видел в тренере Лопетеги и теперь захочет остаться, то Конте может играть в 3−5−2, что приведет к потере одной позиции креативного атакующего хава впереди. Теоретически это позиция Иско, который совсем не готов к итальянскому уровню тактических требований. Можно называть его испанским вариантом Эдена Азара в схеме Конте, но Азару пришлось долго адаптироваться и при этом он был не в восторге от совместной работы. В Лондоне сейчас шутят, что как только стало известно о грядущем назначении Конте в «Реал», в «Челси» выдохнули облегченно — значит, Азар туда не перейдет.
И не менее важный вопрос — что делать с Бэйлом? Излюбленная позиция очень крайнего нападающего, практически вингера у Конте отсутствует. Бровки заберут на себя Марсело и Карвахаль. То есть, валлийцу придется либо вспоминать начало карьеры и возвращаться на позицию моторного крайнего защитника (что вряд ли соответствует его сегодняшним амбициям), либо учиться действовать совершенно иначе на позиции форварда. У Бэйла есть физические данные и талант для того, чтобы преуспеть при любом тренере, но и для него приход Конте — большой вызов в карьере, которая переходит в завершающий этап.
Замена Бенитеса на Зидана по ходу сезона 2015/16 была хороша тем, что после
Футбол, в который играет Конте, очень сложен для восприятия игроками. Особенно после простого футбола, в который «Реал» играл последние годы (простого не значит плохого).
Футбол, в который играет Конте, требует особого кадрового состава. В «Реале» собраны мастера своего дела, но для
«Уважение надо завоёвывать, оно не возникает просто так. Сами по себе громкие имена или выигранные титулы не имеют значения. Не нужно напоминать, с какими тренерами мы выиграли всё на свете. Для тренера уметь управлять игроками гораздо важнее тактического багажа знаний», — сказал после поражения в класико Серхио Рамос. Он не говорил про
Не
Станислав Рынкевич