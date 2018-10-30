Итальянец будет закручивать гайки. Конте в «Реале» — это авантюра

Источник: Reuters

Матч против «Барселоны» был определяющим для тренера мадридского «Реала» Хулена Лопетеги. Как бы ни хотел президент клуба Флорентино Перес досрочно отпускать специалиста, которого он летом увел у Испанской федерации футбола, кризис в команде изрядно затянулся. Для увольнения нужна была последняя весомая причина. Ее предоставил Луис Суарес.

Внимание прессы моментально переключилось на итальянского специалиста Антонио Конте. Бывшего тренера «Челси» сватали в испанскую столицу еще летом, сразу после того, как об уходе объявил Зинедин Зидан. Сейчас решение назначить Конте выглядит очевидным — на рынке просто нет свободных тренеров подходящего для топ-клуба калибра. Но на самом деле Перес влезает в очередную авантюру.

Плохой полицейский

Зинедин Зидан на прощальной пресс-конференции довольно откровенно объяснял свой уход: «Я больше не могу мотивировать своих футболистов». Отношения французского специалиста с игроками были выстроены не по классической схеме «тренер — футболист». Зидан никогда не выдавал себя за тактического фрика, он скорее был старшим товарищем, прекрасно знавшим, что такое быть одним из лучших игроков мира в составе «Реала».

Лопетеги тоже определяют как тренера-психолога, но другого формата: его конек — работа с молодежью, раскрытие индивидуального потенциала. Неудивительно, что задумав массовое омоложение состава и приобретя несколько очень талантливых юнцов, Флорентино Перес остановил выбор именно на Лопетеги и не побоялся критики за несвоевременное подписание контракта. Это был первый желанный выбор президента «Реала» со времен Анчелотти (Бенитес был «планом Б», Зидана назначили после провала этого «плана Б»).

Конте — принципиально другой. Для поклонника ван Гала и Сарри схемы и функции важнее футболистов.

Сделав себе имя в командах без звезд, Конте реанимировал «Ювентус» через коллективную пахоту, «Челси» при нем был наименее звездным, но наиболее эффективным за последние годы. Его принципы строятся не на именах игроков, а на работе, которую они выполняют.

«Он невероятно щепетильный. Нет даже малейшей детали, о которой он не знал бы. Большинство людей никогда не заметит те вещи, которые подмечает Конте. На тренировках он воссоздает ситуации, которые должны случиться в ближайшем матче — это помогает нам побеждать», — рассказывал защитник «Челси» Давид Луиз.

«Конте очень много времени посвящает тактике. Это не всегда приятно игрокам, приходится много бегать, защищаться и выполнять другую работу, но зато в выходные мы четко знаем, что требуется сделать», — добавлял Эден Азар.

Последним тренером в «Реале», который перегружал игроков тактикой и черновой работой был Рафаэль Бенитес. Популярности он не снискал — за странный подход и отсутствие богатого футбольного прошлого в команде его за глаза называли «десяткой». Отсутствие поддержки со стороны раздевалки стало одним из факторов быстрого увольнения испанца. Второй сезон Конте в «Челси» был битком набит разговорами о том, как футболисты устают от тяжелой работы, и что итальянец совсем не идет на компромиссы.

Можно ли представить, что избалованные вольницей Зидана и выигравшие Лигу чемпионов несколько раз подряд ветераны «Реала» с радостью воспримут суровые методы Конте?

Ключевая роль центрфорварда

Чтобы понять тренерский стиль Конте, прежде всего надо при просмотрах матчей обратить внимание на позицию центрфорварда.

Нападающий в его схемах никогда не будет свободным художником на большой территории, это всегда метроном, задающий ритм действий всей остальной команде.

«Я пришел из “Мадрида” и сборной Испании, где футбол воспринимается как игра пространств, а не игра ситуаций, как в “Челси”. В тактическом плане у нас итальянская команда. Всегда делаешь то, что требует схема. Форвард служит ориентиром для партнеров. По сути команда играет на тебя, даже не глядя. Мяч достигает флангового защитника, он сразу ищет нападающего или даже отдает мяч не глядя. Девятый номер всегда находится ближе к мячу, чем центральный защитник, играющий у того же фланга», — рассказывал Альваро Мората.

Мората и Диего Коста при всех их возможных недостатках — образец форварда в системе Конте. И если мы пытаемся оценить, останется ли в «Реале» Бензема или Флорентино Перес купит наконец чистую «девятку» а-ля Мауро Икарди, то все предположения должны выдвигаться через призму прошлого опыта итальянца. Бензема — трудяга, которого после «Лиона» сначала долго переучивали быть подыгрывающим, а в этом году просили вспомнить времена форварда-убийцы. Способен игрок, которого Моуринью называл «ленивым котом», стать ключевым игроком в системе итальянского специалиста?

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bpbde4On1iX/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-27T08:00:31+00:00">27 Окт 2018 в 1:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Чем в очередной раз чему-то новому учить Бензема, Конте было бы легче в третий раз забрать в команду Альваро Морату, тем более, что 26-летний нападающий — кровь и плоть мадридского «Реала», принимающий ценности специфического тренера и готовый транслировать их в раздевалке. С Диего Костой Конте тоже встретится в Мадриде, но увы, только во время дерби с «Атлетико».

Минус Модрич или Иско, нет места Бэйлу

Две основных схемы Конте: 3−4−3 и 3−5−2. Три подвижных центральных защитника, закрывающие всю бровку латерали, один чистый опорник и вариативное нападение, где-либо под форвардом-метрономом действуют два творческих полузащитника, либо два таких метронома напрямую связаны с компактной полузащитой. Нынешний состав целиком в обе схемы не запихаешь, кто-то постоянно вываливается.

При схеме 3−4−3 остается лишь два места в центре полузащиты, и одно из них зарезервировано за Каземиро — пожалуй, самым профильным для Конте игроком в составе нынешнего «Мадрида». Из пары Крос-Модрич оставлять логичнее первого: немец моложе на пять лет, выполняет больше черновой работы и при этом всем доволен в клубе. Если Модрич хочет уехать в «Интер», он получит идеальное обоснование отъезда.

Если главную проблему Модрич видел в тренере Лопетеги и теперь захочет остаться, то Конте может играть в 3−5−2, что приведет к потере одной позиции креативного атакующего хава впереди. Теоретически это позиция Иско, который совсем не готов к итальянскому уровню тактических требований. Можно называть его испанским вариантом Эдена Азара в схеме Конте, но Азару пришлось долго адаптироваться и при этом он был не в восторге от совместной работы. В Лондоне сейчас шутят, что как только стало известно о грядущем назначении Конте в «Реал», в «Челси» выдохнули облегченно — значит, Азар туда не перейдет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bo04JexHdbi/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bo04JexHdbi/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bo04JexHdbi/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-12T08:23:09+00:00">12 Окт 2018 в 1:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И не менее важный вопрос — что делать с Бэйлом? Излюбленная позиция очень крайнего нападающего, практически вингера у Конте отсутствует. Бровки заберут на себя Марсело и Карвахаль. То есть, валлийцу придется либо вспоминать начало карьеры и возвращаться на позицию моторного крайнего защитника (что вряд ли соответствует его сегодняшним амбициям), либо учиться действовать совершенно иначе на позиции форварда. У Бэйла есть физические данные и талант для того, чтобы преуспеть при любом тренере, но и для него приход Конте — большой вызов в карьере, которая переходит в завершающий этап.

Неблагоприятные условия

Замена Бенитеса на Зидана по ходу сезона 2015/16 была хороша тем, что после тренера-тактика команда получала тренера-харизматика. Получивший в наследство организационный фундамент Зидан смог правильно выстроить коммуникацию с игроками и добиться успеха в первый же сезон. Сейчас ситуация обратная: тренера, делавшего ставку на коммуникацию, меняет жесткий теоретик.

Футбол, в который играет Конте, очень сложен для восприятия игроками. Особенно после простого футбола, в который «Реал» играл последние годы (простого не значит плохого).

Даже после полноценной предсезонки с итальянским тренером команде потребовалось бы несколько месяцев, чтобы адаптироваться. Сейчас конец октября, «Мадрид» на девятой строчке в чемпионате. Времени что-то долго калибровать нет.

Футбол, в который играет Конте, требует особого кадрового состава. В «Реале» собраны мастера своего дела, но для экс-тренера «Челси» это не универсальное понятие, ему нужны исполнители для конкретных задач и функций. Беда в том, что при Зидане «Реал» несколько лет вообще практически игнорировал трансферные окна, а под Лопетеги выстраивался идеологически другой проект. Конте рискует оказаться не в том месте и не в то время.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl8rYlqhByF/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl8rYlqhByF/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bl8rYlqhByF/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-01T19:31:21+00:00">1 Авг 2018 в 12:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Уважение надо завоёвывать, оно не возникает просто так. Сами по себе громкие имена или выигранные титулы не имеют значения. Не нужно напоминать, с какими тренерами мы выиграли всё на свете. Для тренера уметь управлять игроками гораздо важнее тактического багажа знаний», — сказал после поражения в класико Серхио Рамос. Он не говорил про кого-то конкретного, но посыл капитана команды был понятен.

Не очень-то похоже на «добро пожаловать».