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14:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Хамес обсудит с «Баварией» свое будущее, им интересуются клубы АПЛ и «Ювентус»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», ещё не принял решения касательно своего будущего.

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Источник: Reuters

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Sport Bild, колумбийский футболист в ближайшее время проведёт встречу с руководством немецкого клуба и обсудит сложившуюся ситуацию. Хамес не уверен, что хочет оставаться в «Баварии», которая летом 2017 года арендовала его у «Реала» на два сезона с правом выкупа за € 42 млн.

Интерес к хавбеку проявляет туринский «Ювентус», а также несколько клубов английской Премьер-лиги. Поспособствовать переходу Хамеса в стан «старой синьоры» может агент Жорже Мендеш, который летом организовал трансферы в итальянскую команду двух футболистов — Жоау Конселу и Криштиану Роналду.

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