Хамес обсудит с «Баварией» свое будущее, им интересуются клубы АПЛ и «Ювентус»
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», ещё не принял решения касательно своего будущего.
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», ещё не принял решения касательно своего будущего.
Как сообщает Goal.com со ссылкой на Sport Bild, колумбийский футболист в ближайшее время проведёт встречу с руководством немецкого клуба и обсудит сложившуюся ситуацию. Хамес не уверен, что хочет оставаться в «Баварии», которая летом 2017 года арендовала его у «Реала» на два сезона с правом выкупа за € 42 млн.
Интерес к хавбеку проявляет туринский «Ювентус», а также несколько клубов английской