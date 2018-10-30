Хамес обсудит с «Баварией» свое будущее, им интересуются клубы АПЛ и «Ювентус»

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Sport Bild, колумбийский футболист в ближайшее время проведёт встречу с руководством немецкого клуба и обсудит сложившуюся ситуацию. Хамес не уверен, что хочет оставаться в «Баварии», которая летом 2017 года арендовала его у «Реала» на два сезона с правом выкупа за € 42 млн.



Интерес к хавбеку проявляет туринский «Ювентус», а также несколько клубов английской Премьер-лиги. Поспособствовать переходу Хамеса в стан «старой синьоры» может агент Жорже Мендеш, который летом организовал трансферы в итальянскую команду двух футболистов — Жоау Конселу и Криштиану Роналду.