О, спорт, ты — спурт! Финишный расклад КПЛ

На данный момент в опасную зону турнирной таблицы Премьер-Лиги, в которую можно включить команды, имеющие шансы с той или иной долей вероятности вылететь из дивизиона, входят пять футбольных коллективов. Сверху вниз: «Атырау», «Иртыш», «Кызыл-Жар СК», «Акжайык» и «Шахтер». Интересно прикинуть с учетом календаря оставшихся в чемпионате страны поединков, каким окажется итоговый расклад на последних трех ступеньках итоговой табели о рангах КПЛ-2018. Напомним, что, согласно регламента, дружины, занявшие здесь 11 и 12 места, выбывают в Первую лигу напрямую, а команда, финишировавшая в сильнейшем дивизионе главного национального футбольного турнира 10-й, должна будет провести переходный поединок с соперником, оказавшимся 3-м во втором по силе эшелоне казахстанского футбола.

8. «Атырау»: 31 матч, 8 побед, 9 ничьих, 14 поражений. Мячи: 31−45. Очки: 33.

3 ноября — «Актобе» (дома).

11 ноября — «Ордабасы» (в гостях).

9. «Иртыш»: 31 матч, 9 побед, 5 ничьих, 17 поражений. Мячи: 26−41. Очки: 32.

3 ноября — «Акжайык» (дома).

11 ноября — «Астана» (в гостях).

10. «Кызыл-Жар СК»: 30 матчей, 9 побед, 5 ничьих, 16 поражений. Мячи: 24−42. Очки: 32.

31 октября — «Кайрат» (дома).

3 ноября — «Ордабасы» (дома).

11 ноября — «Тобол» (в гостях).

11. «Акжайык»: 31 матч, 7 побед, 9 ничьих, 15 поражений. Мячи: 30−43. Очки: 30.

3 ноября — «Иртыш» (в гостях).

11 ноября — «Жетысу» (в гостях).

12. «Шахтер»: 30 матчей, 6 побед, 11 ничьих, 13 поражений. Мячи: 24−34. Очки: 29.

31 октября — «Астана» (дома).

3 ноября — «Тобол» (дома).

11 ноября — «Кайрат» (в гостях).

Строго говоря, очень многое в вопросе, каким у кого сложится финишный спурт, будет зависеть здесь от завтрашних домашних поединков карагандинцев и петропавловцев с «Астаной» и «Кайратом» соответственно. Конечно, дружины обеих столиц на данный момент в турнирном плане не мотивированы, и мысль о том, что «Шахтер» и «Кызыл-Жар СК» в состоянии выиграть у таких оппонентов, кажется достаточно логичной. Но… Каково будет казахстанским футбольным грандам уступать аутсайдерам с психологической точки зрения? Вопрос…

Финишное расписание матчей для тех же горняков еще недавно выглядело таким, какого и врагу не пожелаешь: «Астана», «Тобол», «Кайрат»… Однако все это грозное трио свои задачи в КПЛ-2018 с разной степенью успеха уже решило. А это значит, что разжиться турнирными баллами в предстоящих поединках «Шахтеру» вполне реально. Другое дело, на сколько очков наиграют в итоге карагандинцы… В завершающем туре горнякам предстоит играть в Алматы — а там кайратовцы явно очень постараются по итогам последнего матча перед своими поклонниками уйти с поля победителями. В этом свете, в целом, достаточно возможной кажется завтрашняя победа горняков над «Астаной» — уже хотя бы потому, что один только выигрыш 3 ноября у «Тобола» карагандинцев явно не спасает. Ведь те же «Кызыл-Жар СК» в трех завершающих матчах и «Иртыш» в двух наберут 1 очко каждый, думается, в любом случае. А значит, карагандинцам на финише нужно завоевывать более 3 турнирных баллов. Если, конечно, клубное руководство «Шахтер» вылет их клуба из сильнейшего дивизиона чемпионата страны в юбилейный для ФК год по определенным причинам не устраивает… А ведь, на самом деле, судя по тому, происходит с горняками в этом сезоне, очень похоже, что так оно и есть.

Похожая ситуация в Уральске. Достаточно симпатично выглядевший и регулярно приобретавший турнирные баллы на протяжении большей части турнирной дистанции КПЛ-2018 «Акжайык» сейчас стремительно идет ко дну — и поводов думать, что такая ситуация в планы местного клубного руководства почему-либо не вписывается, особых нет. Шансов взять какие-то очки в Павлодаре и Талдыкоргане у западноказахстанцев совсем немного. И сейчас «Акжайык» выглядит главным претендентом на вылет из Премьер-Лиги напрямую.

Откровенно не позавидуешь на финишной прямой «Кызыл-Жару СК». После 3 подряд матчей в чемпионате без поражений при 2 поражениях, думается, завтра в Петропавловске «Кайрат» будет играть только на победу. А добиться ее там алматинцы вполне в состоянии и без большинства иностранных игроков в составе. Между тем, далее северянам предстоит очень непростой домашний поединок со взбешенными шымкентской ничьей с «Шахтером» Кахой Цхададзе и его подопечными. А под занавес — матч в Костанае, где, безусловно, один из лауреатов нынешнего турнира в Премьер-Лиге «Тобол» с собственными болельщиками будет сильно желать попрощаться до следующего сезона победой.

«Иртыш», представляется, должен всеми правдами и неправдами обыгрывать «Акжайык» на своем поле. И после этого павлодарцы практически наверняка не вылетят из КПЛ напрямую. Несмотря на исход последнего своего матча в Астане.

Если «Атырау» в очередном своем поединке переиграет на собственном поле оставшихся без Маркоса Пиззелли актюбинцев, что вполне реально, то все неприятности для нефтяников в КПЛ-2018 можно будет считать закончившимися. Если — нет, то будет еще матч в Шымкенте. И там уже разжиться чем-то окажется куда сложнее. Поэтому атыраусцам необходимо решать все свои проблемы дома.

Принимая во внимание все вышесказазанное, можно предположить, что зона вылета из Премьер-Лиги по окончании 33 тура, по всей вероятности, может выглядеть следующим образом:

10. «Шахтер».

11. «Кызыл-Жар СК».

12 «Акжайык».

Петропавловцы и уральцы должны будут распрощаться с КПЛ напрямую, карагандинцы же примут участие в переходном поединке. Из которого, конечно, они выйдут победителями, — ведь «Окжетпес» и «Тараз», которые могли бы оказать действенное сопротивление сопернику классом выше. гарантировали себе в Первой лиге первое и второе места, соответственно.