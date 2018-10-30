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13:37 (мск), источник: Sport24

«Стерлинг, пас на Мареза… тачдаун!». «Тоттенхэм» и «Ман Сити» сыграли в американский футбол

Самый странный матч в истории «Уэмбли». И АПЛ.

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Источник: Reuters

Вчера 10-й тур чемпионата Англии закрывали «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Топовая вывеска, но вот условия матча были отнюдь не топовыми. Зато уникальными — не каждый день футболисты в лучшем чемпионате мира играют… в американский футбол.

В чем история: в воскресенье «Уэмбли» принимал матч НФЛ. Это главная лига мира по американскому футболу. В целях коммерциализации несколько игр регулярного сезона НФЛ проводит в Европе. Так же, как НБА и НХЛ, скажем.

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Источник: AP 2018

Так вот, всего за сутки до игры «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» на «Уэмбли» рубились «Филадельфия Иглс» и «Джексонвиль Ягуарс». В американский, соответственно, футбол. Это примерно как 10 концертов Басты на «Ростов Арене» — поле «Уэмбли» ожидаемо не успели восстановить за такой короткий срок.

Ладно восстановить — с газона даже не убрали разметку для «североамериканского футбола». Профессиональные игроки АПЛ бегали по огромным цифрам, фиксирующим ярды, надписям London и даже огромной эмблеме NFL в центре поля. Дичь какая-то. Зато все видели, как много футболисты «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» бегают. 10 ярдов, 20, 30… Да и боковым судья было легче фиксировать офсайды. Столько удобных линий для них нарисовали.

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Комичность происходящего понимали все. В том числе ведущие онлайнов на британских спортивных сайтах и простые болельщики. Главные шутки вчерашнего NFL-АПЛ матча.

«Стерлинг, пас на Мареза… Тачдаун!», — реакция BBC на первый гол «Манчестер Сити» в матче. Сорри, на первый тачдаун.

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«Ламела опоздал с этим ударом на сутки», — о запоротом моменте, когда аргентинец залупил в небеса с убойной позиции.

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«Вообще-то Эрик Ламела уже два года шикарно играет в американский футбол. Вы разве не знали?!».

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«Сити» — просто лучшие! Говорят, они хороши в комбинационном футболе. Нет, на самом деле они хороши в любом футболе. Даже американском.

«А аббревиатура NFL в центре поля расшифровывается как Not finished Lane?» — намек на недостроенный стадион «Тоттенхэма», из-за которого и приходится играть на «Уэмбли».

«Ламела не сравнял счет именно из-за поля»

Сами участники этого странного шоу шутить не хотели. Особенно сотрудники «Тоттенхэма». Им американский огород явно не понравился. «Шпоры» проиграли 0:1 — тачдаун Мареза так и остался единственным в матче. У «Тоттенхэма» были классные моменты, а на 80-й минуте Ламела вообще запорол 500-процентный шанс. Тот самый удар в стиле NFL, с которым Эрик «опоздал на сутки».

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«Честно, поле было паршивым. И мы, и “Сити” любим играть в пас. Но на таком газоне это было почти невозможно», — Тоби Алдервейрелд.

«Это поле для другого вида спорта. Как на нем вообще можно играть в футбол?!», — Эрик Дайер.

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«Команды были в равных условиях. Но Ламела не реализовал убойный момент в концовке именно из-за поля. По сути, оно помешало нам сыграть вничью. Мяч подпрыгнул на проплешине прямо перед его ударом. Конечно, это разочаровывает», — Маурисио Почеттино.

Самое смешное, что на новом стадионе «Тоттенхэм» сам планирует проводить матчи NFL. Президент лондонцев Даниэль Леви уже подписал контракт как раз с NFL. Такие же выставочные матчи завезут и на «Уайт Харт Лейн» версии 2.0. Зато теперь все в «Тоттенхэме» точно знают: на следующий день после NFL в европейский футбол на том же поле лучше не играть.

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Тоттенхэм Хотспур 0:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
29.10.2018, 23:00 Зрители: 56854 основной раунд: 10-й тур Wembley
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Хосеп Гвардьола
Голы
26 Рияд Махрез (Р. Стерлинг) 6′
Составы
Юго Ллорис 1
Киран Триппьер 2
90+4′ Бен Дэйвис 33
Тоби Алдервейрелд 4
Давинсон Санчес 6
Мусса Сиссоко 17
Эрик Ламела 11
Харри Кейн 10
45′ 81′ Родригес Моура Лукас 27
Кристиан Эриксен 23
67′ Эрик Дайер 15
Харри Уинкс 8
75′ Мусса Дембеле 19
Деле Алли 20
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
22 Бенжамен Менди
5 Джон Стоунс
14 Эмерик Ляпорт 53′
20 Бернарду Силва
25 Фернандинью 61′
7 Рахим Стерлинг
21 Давид Сильва 89′
4 Венсан Компани
10 Серхио Агуэро 71′
17 Кевин Де Брейне
26 Рияд Махрез 90′
33 Габриэл Жезус
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 6
3 Угловые 6
13 Фолы 13
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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