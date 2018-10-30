«Стерлинг, пас на Мареза… тачдаун!». «Тоттенхэм» и «Ман Сити» сыграли в американский футбол

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Вчера 10-й тур чемпионата Англии закрывали «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Топовая вывеска, но вот условия матча были отнюдь не топовыми. Зато уникальными — не каждый день футболисты в лучшем чемпионате мира играют… в американский футбол.

В чем история: в воскресенье «Уэмбли» принимал матч НФЛ. Это главная лига мира по американскому футболу. В целях коммерциализации несколько игр регулярного сезона НФЛ проводит в Европе. Так же, как НБА и НХЛ, скажем.

Источник: AP 2018

Так вот, всего за сутки до игры «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» на «Уэмбли» рубились «Филадельфия Иглс» и «Джексонвиль Ягуарс». В американский, соответственно, футбол. Это примерно как 10 концертов Басты на «Ростов Арене» — поле «Уэмбли» ожидаемо не успели восстановить за такой короткий срок.

Ладно восстановить — с газона даже не убрали разметку для «североамериканского футбола». Профессиональные игроки АПЛ бегали по огромным цифрам, фиксирующим ярды, надписям London и даже огромной эмблеме NFL в центре поля. Дичь какая-то. Зато все видели, как много футболисты «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» бегают. 10 ярдов, 20, 30… Да и боковым судья было легче фиксировать офсайды. Столько удобных линий для них нарисовали.

Комичность происходящего понимали все. В том числе ведущие онлайнов на британских спортивных сайтах и простые болельщики. Главные шутки вчерашнего NFL-АПЛ матча.

«Стерлинг, пас на Мареза… Тачдаун!», — реакция BBC на первый гол «Манчестер Сити» в матче. Сорри, на первый тачдаун.

«Ламела опоздал с этим ударом на сутки», — о запоротом моменте, когда аргентинец залупил в небеса с убойной позиции.

«Вообще-то Эрик Ламела уже два года шикарно играет в американский футбол. Вы разве не знали?!».

«Сити» — просто лучшие! Говорят, они хороши в комбинационном футболе. Нет, на самом деле они хороши в любом футболе. Даже американском.

«А аббревиатура NFL в центре поля расшифровывается как Not finished Lane?» — намек на недостроенный стадион «Тоттенхэма», из-за которого и приходится играть на «Уэмбли».

«Ламела не сравнял счет именно из-за поля»

Сами участники этого странного шоу шутить не хотели. Особенно сотрудники «Тоттенхэма». Им американский огород явно не понравился. «Шпоры» проиграли 0:1 — тачдаун Мареза так и остался единственным в матче. У «Тоттенхэма» были классные моменты, а на 80-й минуте Ламела вообще запорол 500-процентный шанс. Тот самый удар в стиле NFL, с которым Эрик «опоздал на сутки».

«Честно, поле было паршивым. И мы, и “Сити” любим играть в пас. Но на таком газоне это было почти невозможно», — Тоби Алдервейрелд.

«Это поле для другого вида спорта. Как на нем вообще можно играть в футбол?!», — Эрик Дайер.

«Команды были в равных условиях. Но Ламела не реализовал убойный момент в концовке именно из-за поля. По сути, оно помешало нам сыграть вничью. Мяч подпрыгнул на проплешине прямо перед его ударом. Конечно, это разочаровывает», — Маурисио Почеттино.