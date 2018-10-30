Фанаты винят Рамоса в плохой атмосфере в «Реале» и намерены освистывать его

По мнению активной части фанатского движения «сливочных», главным виновником плохой атмосферы в команде является её капитан и защитник Серхио Рамос. В ближайших матчах болельщики планируют встречать испанца свистом.



При этом источник уточняет, что в клубе надеются успеть найти решение и договориться с фанатами об отмене акции до домашнего матча с «Вальядолидом» в ближайшие выходные.



Накануне, 29 октября, «Реал» объявил об отставке Хулена Лопетеги с поста главного тренера. «Сливочные» одержали лишь одну победу в последних шести матчах, а в минувшие выходные потерпели разгромное поражение в «класико» с «Барселоной» (1:5).