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14:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанаты винят Рамоса в плохой атмосфере в «Реале» и намерены освистывать его

Болельщики мадридского «Реала» выражают активное недовольство последними событиями в команде, сообщает Football Espana со ссылкой на Cadena Ser.

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Источник: Reuters

По мнению активной части фанатского движения «сливочных», главным виновником плохой атмосферы в команде является её капитан и защитник Серхио Рамос. В ближайших матчах болельщики планируют встречать испанца свистом.

При этом источник уточняет, что в клубе надеются успеть найти решение и договориться с фанатами об отмене акции до домашнего матча с «Вальядолидом» в ближайшие выходные.

Накануне, 29 октября, «Реал» объявил об отставке Хулена Лопетеги с поста главного тренера. «Сливочные» одержали лишь одну победу в последних шести матчах, а в минувшие выходные потерпели разгромное поражение в «класико» с «Барселоной» (1:5).

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