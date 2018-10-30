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14:44 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» объяснила решение выставить против «Шахтера» резервный состав

«Астана» в перенесенном матче 23-го тура чемпионата Казахстана сыграют с «Шахтером» (Караганда) игроками дублирующего состава. Такое решение принял тренерский штаб клуба.

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«Решение о том, что в Караганде против “Шахтера” сыграют резервисты, причем руководить командой будет тренерский штаб дубля, было принято нами по нескольким причинам. Во-первых, в концовке сезона, в связи с выступлениями в еврокубках и матчами национальных сборных, у нас очень плотный график — мы играем, фактически, через два дня на третий. Во-вторых, у нас целая группа травмированных игроков и им нужно время на восстановление и реабилитацию. В третьих, мы не можем перегружать игроков перед важнейшими матчами Лиги Европы. Как вы знаете, руководство клуба поставило нам амбициозную задачу — выйти в 1/16 турнира и судьба первых двух мест группы будет решаться в наших матчах домашних матчах с чешским “Яблонцем” и киевским “Динамо”. В-четвертых, мы можем себе позволить выставить дублеров, так как мы досрочно одержали победу в чемпионате страны, причем для наших резервистов это будет отличный опыт перед сложнейшими матчами Юношеской лиги УЕФА против загребского “Динамо”. Ну, и в пятых, это то, что матч с “Шахтером” пройдет на поле ужасного качества, игра на котором чревата получением серьезных травм. И мы, вообще не понимаем, как можно проводить матчи на таком покрытии и всерьез опасаемся за здоровье наших дублеров» — резюмировал временно исполняющий обязанности главного тренера ФК «Астана» Григорий Бабаян.

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