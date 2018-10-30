Аршавин за удар соперника ногой дисквалифицирован на два матча
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Сергей Астахов.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Сергей Астахов.
«Кайрат» в субботу потерпел поражение от «Иртыша» в домашнем матче 31-го тура казахстанской
«За опасную грубую игру, выраженную в ударе соперника ногой с использованием чрезмерной силы после остановки игры, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды “Кайрат” Андрея Аршавина дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 27 октября 2018 года», — сообщается на сайте КФФ.
Аршавин, выступающий за «Кайрат» с 2016 года, выиграл с командой серебряные медали чемпионата Казахстана в третий раз.