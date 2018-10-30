Аршавин за удар соперника ногой дисквалифицирован на два матча

Источник: РИА "Новости"

«Кайрат» в субботу потерпел поражение от «Иртыша» в домашнем матче 31-го тура казахстанской премьер-лиги (0:1). Аршавин появился на поле во втором тайме, а на 86-й минуте получил прямую красную карточку.

«За опасную грубую игру, выраженную в ударе соперника ногой с использованием чрезмерной силы после остановки игры, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды “Кайрат” Андрея Аршавина дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 27 октября 2018 года», — сообщается на сайте КФФ.