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16:56 (мск), источник: Р-Спорт

Аршавин за удар соперника ногой дисквалифицирован на два матча

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ) за удар соперника ногой дисквалифицировал на два матча российского полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

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Источник: РИА "Новости"

«Кайрат» в субботу потерпел поражение от «Иртыша» в домашнем матче 31-го тура казахстанской премьер-лиги (0:1). Аршавин появился на поле во втором тайме, а на 86-й минуте получил прямую красную карточку.

«За опасную грубую игру, выраженную в ударе соперника ногой с использованием чрезмерной силы после остановки игры, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды “Кайрат” Андрея Аршавина дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 27 октября 2018 года», — сообщается на сайте КФФ.

Аршавин, выступающий за «Кайрат» с 2016 года, выиграл с командой серебряные медали чемпионата Казахстана в третий раз.

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