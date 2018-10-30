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18:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Азар пропустит матч с «Дерби Каунти» из-за травмы

Нападающий лондонского «Челси» Эден Азар пропустит матч 4-го раунда Кубка английской лиги с «Дерби Каунти» из-за травмы, сообщает Goal.com.

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Источник: Reuters

Встреча команд состоится завтра, 31 октября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Напомним, бельгийский игрок продолжает восстанавливаться после травмы спины. Азар не принял участия в домашней игре 3-го тура группового этапа Лиги Европы с БАТЭ (3:1), а также пропустил матч 11-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (4:0).

Ожидается, что бельгийский нападающий вернётся в стан лондонцев в игре 12-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас», которая состоится 4 ноября.

В настоящий момент «Челси» имеет в активе 24 очка и располагается на 3-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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