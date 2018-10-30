Азар пропустит матч с «Дерби Каунти» из-за травмы
Нападающий лондонского «Челси» Эден Азар пропустит матч 4-го раунда Кубка английской лиги с «Дерби Каунти»
Нападающий лондонского «Челси» Эден Азар пропустит матч 4-го раунда Кубка английской лиги с «Дерби Каунти»
Встреча команд состоится завтра, 31 октября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
Напомним, бельгийский игрок продолжает восстанавливаться после травмы спины. Азар не принял участия в домашней игре 3-го тура группового этапа Лиги Европы с БАТЭ (3:1), а также пропустил матч 11-го тура английской
Ожидается, что бельгийский нападающий вернётся в стан лондонцев в игре 12-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас», которая состоится 4 ноября.
В настоящий момент «Челси» имеет в активе 24 очка и располагается на 3-м месте в турнирной таблице английской