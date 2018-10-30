Азар пропустит матч с «Дерби Каунти» из-за травмы

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Встреча команд состоится завтра, 31 октября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Напомним, бельгийский игрок продолжает восстанавливаться после травмы спины. Азар не принял участия в домашней игре 3-го тура группового этапа Лиги Европы с БАТЭ (3:1), а также пропустил матч 11-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (4:0).

Ожидается, что бельгийский нападающий вернётся в стан лондонцев в игре 12-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас», которая состоится 4 ноября.