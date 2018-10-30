СМИ: Роналду настаивает на трансфере Хамеса в «Ювентус»

Источник: Reuters

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду настаивает на переходе Хамеса в итальянскую команду. Ранее оба футболиста играли вместе в Реале. Об этом сообщает Bild.

Права на 27-летнего колумбийца принадлежат Реалу, но он на протяжении двух сезонов выступает за Баварию.