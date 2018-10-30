Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.10
Лацио0
Интер3
Футбол. Зарубежный
29.10
Тоттенхэм Хотспур0
Манчестер Сити1
Футбол. Кубок России
31.10
Оренбург
Тюмень
Футбол. Кубок России
31.10
Урал
Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
31.10
Локомотив
Енисей
Футбол. Кубок России
31.10
Ахмат
Арсенал Т
Все события
Фоторепортажи
15Grazie! Сумасшедшие проводы Массимо Карреры
10«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Динамо»
19:13 (мск), источник: Советский спорт

СМИ: Роналду настаивает на трансфере Хамеса в «Ювентус»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес может в зимнее трансферное окно перебраться в «Ювентус».

Наверх
Источник: Reuters

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду настаивает на переходе Хамеса в итальянскую команду. Ранее оба футболиста играли вместе в Реале. Об этом сообщает Bild.

Права на 27-летнего колумбийца принадлежат Реалу, но он на протяжении двух сезонов выступает за Баварию.

На счету Хамеса в текущем сезоне четыре гола в десяти матчах за мюнхенскую команду.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Сижу во втором ряду, радуюсь. И тут Хабиб прыгнгул!"
"Может, он остался добрым?" - что говорят о Кокорине в его родных Валуйках
Стать семьей: как Рианчо заменил Карреру в «Спартаке»
UFC не отпускает Хабиба в бокс. Мейвезера зовут в октагон
Мустафина привела россиянок к серебру. Она очень крута
Бывший тренер «Спартака» отказался возглавить «Реал Мадрид»
СМИ: Новый тренер в «Спартаке» появится не раньше понедельника
Приз лучшему игроку примеры могут назвать в чести Месси
Чалов интересен середняку АПЛ: кто его может купить?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь