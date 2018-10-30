Видаль назвал лучшим нападающим в истории футбола Роналду

Лучшим голкипером по мнению чилийского футболиста стал легендарный игрок «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан. Напомним, Видаль выступал в составе мюнхенского клуба с 2015 по 2018 год. Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль занял место любимого защитника Видаля в этом списке. Лучшим полузащитником стал бывший игрок каталонцев и сборной Бразилии Роналдиньо. На место лучшего нападающего в истории футбола чилиец поставил форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.