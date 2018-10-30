Бывший тренер «Спартака» отказался возглавить «Реал»
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Микаэль Лаудруп ответил отказом на предложение возглавить мадридский «Реал», сообщает As.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Микаэль Лаудруп ответил отказом на предложение возглавить мадридский «Реал», сообщает As.
Как отмечает издание, руководство «Королевского клуба» контактировало с окружением датского специалиста на предмет возможного сотрудничества, но получило отрицательный ответ. В материале говорится, что 54-летний датчанин с уважением относится к «Реалу», но ситуация в клубе со спортивной точки зрения в настоящий момент его не устраивает.
«Лаудруп ищет не возможность возглавить “Реал”, но идеальную ситуацию для этого. Сейчас неподходящее время», — сказал представитель Лаудрупа Байрам Тутумлу.
Хулен Лопетеги в понедельник был отправлен в отставку с поста главного тренера «Реала». По информации СМИ, новым главным тренером может стать итальянский специалист Антонио Конте, покинувший в июле лондонский «Челси», однако договоренность о его назначении пока не достигнута.
Лаудруп в качестве игрока выступал за итальянские «Лацио» и «Ювентус», голландский «Аякс», испанские «Барселону», «Реал». Датчанин возглавлял «Спартак» в 2008—2009 годах, тренировал датский «Брондбю», испанские «Хетафе» и «Мальорку», «Суонси Сити» (Уэльс).