Бывший тренер «Спартака» отказался возглавить «Реал»

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Как отмечает издание, руководство «Королевского клуба» контактировало с окружением датского специалиста на предмет возможного сотрудничества, но получило отрицательный ответ. В материале говорится, что 54-летний датчанин с уважением относится к «Реалу», но ситуация в клубе со спортивной точки зрения в настоящий момент его не устраивает.

«Лаудруп ищет не возможность возглавить “Реал”, но идеальную ситуацию для этого. Сейчас неподходящее время», — сказал представитель Лаудрупа Байрам Тутумлу.

Хулен Лопетеги в понедельник был отправлен в отставку с поста главного тренера «Реала». По информации СМИ, новым главным тренером может стать итальянский специалист Антонио Конте, покинувший в июле лондонский «Челси», однако договоренность о его назначении пока не достигнута.