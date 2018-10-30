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21:19 (мск), источник: Чемпионат.com

FA оштрафовала тренера «Челси», праздновавшего гол перед Моуринью

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала помощника главного тренера «Челси» Маурицио Сарри Марко Янни за неподобающее поведение на £ 6 тыс.

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Источник: Reuters

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала помощника главного тренера «Челси» Маурицио Сарри Марко Янни за неподобающее поведение на £ 6 тыс., сообщает Sky Sports.

Напомним, эпизод произошёл в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (2:2). «Челси» сравнял счёт на 96-й минуте встречи. И Янни сначала праздновал в подтрибунном помещении, а затем принялся показывать радость перед Моуринью. Поведение Янни крайне разгневало Моуринью, и португалец едва не ввязался с ним в драку.

Ранее Моуринью заявил, что больше не сердится на Янни за тот эпизод, и попросил не разрушать его карьеру.

В настоящий момент «Челси», набрав 24 очка, занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Челси 2:2
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
20.10.2018, 14:30 Зрители: 40721 основной раунд: 9-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Маурицио Сарри Жозе Моуринью
Голы
21′ Антонио Рюдигер (Виллиан) 2
90+6′ Росс Баркли 8
11 Антони Марсьяль 55′
11 Антони Марсьяль (М. Рэшфорд) 73′
Составы
Кепа Аррисабалага 1
Сесар Аспиликуэта 28
Маркос Алонсо 3
30′ Антонио Рюдигер 2
Давид Луиз 30
Н`Голо Канте 7
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 5
34′ Эден Азар 10
69′ Матео Ковачич 17
Росс Баркли 8
79′ Альваро Мората 29
Оливье Жиру 18
73′ Виллиан 22
Родригес Педро 11
1 Давид де Хеа
18 Эшли Янг 27′
23 Люк Шоу
2 Виктор Линделеф
12 Крис Смоллинг
6 Поль Погба
31 Неманья Матич 13′
9 Ромелу Лукаку
8 Хуан Мануэль Мата 75′ 67′
21 Андер Агуэра Эррера
10 Маркус Рэшфорд 85′
7 Алексис Санчес 90+4′
11 Антони Марсьяль 84′
15 Андреас Перейра 90+5′
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 4
5 Угловые 3
9 Фолы 17
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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