FA оштрафовала тренера «Челси», праздновавшего гол перед Моуринью

Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала помощника главного тренера «Челси» Маурицио Сарри Марко Янни за неподобающее поведение на £ 6 тыс., сообщает Sky Sports.
Напомним, эпизод произошёл в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (2:2). «Челси» сравнял счёт на 96-й минуте встречи. И Янни сначала праздновал в подтрибунном помещении, а затем принялся показывать радость перед Моуринью. Поведение Янни крайне разгневало Моуринью, и португалец едва не ввязался с ним в драку.
Ранее Моуринью заявил, что больше не сердится на Янни за тот эпизод, и попросил не разрушать его карьеру.
В настоящий момент «Челси», набрав 24 очка, занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.