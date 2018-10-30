FA оштрафовала тренера «Челси», праздновавшего гол перед Моуринью

Напомним, эпизод произошёл в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (2:2). «Челси» сравнял счёт на 96-й минуте встречи. И Янни сначала праздновал в подтрибунном помещении, а затем принялся показывать радость перед Моуринью. Поведение Янни крайне разгневало Моуринью, и португалец едва не ввязался с ним в драку.